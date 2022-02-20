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衡水桃城中學 被曝2套課表 學生控違規考試、體罰

中國新聞組／北京20日電
衡水桃城中學被控違規組織考試、公開考試排名等。（取材自衡水教育網）
衡水桃城中學被控違規組織考試、公開考試排名等。（取材自衡水教育網）

河北省衡水桃城中學日前上了熱搜。事件源於一名自稱是衡水桃城中學學生發布的網帖，他在長文中自曝有兩套課表，稱衡水桃城中學存在多項違規行為，包括違規組織考試、公開考試排名、老師體罰語罰學生等問題，並表示自己因此抑鬱處於休學狀態。

來源：YouTube

在該網友發布消息後，有不少自稱是衡水桃城中學的學生發布聲援消息。兩位在校生證實第一篇網帖中所提到的學校食堂衛生狀況不好，及校內售賣物品價格、學生作息時間不合理等問題。

上游新聞報導，衡水桃城中學發布聲明稱，體罰、語罰學生等違紀行為是無中生有，對於網上的負面言行，學校保留追究其法律責任的權利。

衡水市桃城區教育局近日稱聯合調查組已進駐桃城中學，開始全面核實調查，如發現違法違紀行為一律嚴肅處理。

據報導，衡水桃城中學一名在讀學生表示，雙減後，學校依然是一周一測、一月一大考，外加期中和期末考試。學校應付教育局的方法是分成兩套課表，教育局來檢查就給他們說一天只有三節主課，周日都是在宿舍裡休息一天，可是周日明明是我們課業最繁重的一天，還讓我們把各種教輔書藏起來，不讓教育局發現。

學校有道菜叫雞翅根，食材卻是雞肋骨，並且還賣出「天價」，一勺竟要13元（人民幣，下同，約2美元）。食堂內超市的售價也貴得離譜，是外面的1至2倍。

至於宣稱所有老師都有豐富的教學經驗，其實大部分是剛大學畢業，甚至是專科（畢業），靠送禮和關係進來的。且學校一直保持一周一小測、一月一大考的制度，還公開成績。

他說：「我上初一時，我們班主任總是小測，錯一道題就會用戒尺狠狠打我們的手，還扇學生耳光，對我們冷嘲熱諷。」

「我是剛學完七年級上半學期的初中生。學校的作息時間很不合理，雙減政策下來之前是10點睡6點起，之後是9點睡6點起，學校沒有專門雇宿管，而是讓班主任輪班。老師教了一天的課，晚上對待學生的臉色自然就不會好。」

報導稱，他表示，學校食堂的飯菜收費也很不合理，還會吃到臭雞蛋，甚至在蓋飯底下吃到小石子和木塊。

至於學校學費明細，學費一年3萬元，雜費一年至少1萬元。我們班主任也說過，想要在這裡讀完初中三年至少要花13萬。

報導指出，他說：「對於那篇發表萬字長文的學生，我與他感同身受，他在那篇長文中所說的句句屬實。」

衡水桃城中學舉行安全衛生提升大掃除活動。（取材自上游新聞／衡水桃城中學初中部微博...
衡水桃城中學舉行安全衛生提升大掃除活動。（取材自上游新聞／衡水桃城中學初中部微博）

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