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青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

中國新聞組／北京19日電
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗17日獲刑。法院查明，王麗犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有企業人員濫用職權罪、巨額財產來源不明罪，造成國家5億元的損失，最終獲刑18年。

來源：YouTube

政知圈報導，1962年12月出生的王麗早年曾是中國人民銀行西寧分行幹部，2005年9月晉升為西寧市商業銀行行長，2007年7月任董事長。

2009年4月，王麗履新青海銀行股份有限公司黨委書記、董事長、行長，2018年7月，王麗成為青海省金融工作辦公室黨組成員、巡視員、副主任，2018年11月任青海省地方金融監督管理局黨組成員、巡視員、副局長（正廳級）。 2019年9月4日被查。

王麗在金融機構工作多年，人脈資源廣，在落馬之前還經過多次函詢及核查，對她的部分舉報內容也曾在網絡上公開。

她曾被指作風上自行其是，肆無忌憚聚錢斂財，生活上自我放縱，追求個人名利和物質享受等。王麗曾有一處私人住所，專門藏匿贓款贓物。在這個私人住所中，王麗還藏了整整一櫃子的愛馬仕絲巾。大肆收斂來的奢侈品，她最大的快樂就是對著鏡子欣賞自己，把奢侈品穿在身上，戴一戴。

王麗利用擔任青海銀行黨委書記、董事長的身份，指使他人採取虛列費用、虛開發票等方式套取國有資金，將其中的15.5萬元據為己有。擔任西寧市商業銀行行長及青海銀行黨委書記、董事長時，挪用公款2000萬元幫助他人註冊公司。利用上述職務便利，幫助他人承攬業務並多次收受賄賂款物和有償服務案值達579.83萬元。

王麗超越職權違規審批貸款，造成本金3億元和利息2.065億元的國家財產重大損失，一審獲刑18年。

「她是一個非常貪婪的人，從受賄數額來說，大的是二三百萬單筆受賄，但小的十萬塊錢也有，只要有人給她送錢她就收。在評價王麗的時候，有一些評價說是沒有守住底線，但是我們認為王麗根本就沒有底線。」青海省紀委監委案件監督管理室副主任高巍曾這樣評價王麗。

王麗有一處私人住所，專門藏匿贓款贓物。(視頻截圖)
王麗有一處私人住所，專門藏匿贓款贓物。(視頻截圖)

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