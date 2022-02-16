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廣東整形醫院賣「豐胸」產品 女模半裸還被摸胸

中國新聞組／北京16日電
整形醫院以「豐胸」為主題直播帶貨，女模特竟當場脫掉胸衣，展示豐滿胸部。(視頻截圖)
整形醫院以「豐胸」為主題直播帶貨，女模特竟當場脫掉胸衣，展示豐滿胸部。(視頻截圖)

廣東肇慶某間整形醫院近期以「豐胸」為主題在網絡直播平台帶貨，過程中，女模特當場脫掉胸衣，直播助理更托起女模特的胸，讓觀看人數飆升至13萬。目前，相關部門認定此次直播行為涉嫌傳播淫穢色情信息。

綜合媒體報導，廣東這間整形醫院在網絡直播平台帶貨，主題是「豐胸」。女主播越講越激動，還找來一位美女模特展示在豐胸後效果。為了有更好的視覺體驗，女模特褪去上衣，就這麼光著上半身進行直播。期間，女主播毫不掩飾地稱：「女人看了流口水，男人看了會把持不住。」由於女模特的脫衣舉動以及女主播的描述，直播間的觀看人數迅速飆升至13萬。

由於本次事件發生在直播平台的直播間，屬於公共的網絡空間。如果在直播間故意裸露身體可以視為在公共場所裸露身體，那女模特等人的行為就屬於猥褻。根據中國《治安管理處罰法》第44條規定。猥褻他人，或者在公共場所故意裸露身體的，情節惡劣的，處5到10日拘留，情節嚴重的，處10到15日拘留。

相關部門已經對這次直播行為進行了定性，屬於傳播淫穢色情信息，可以認定該整形醫院已涉嫌傳播淫穢物品罪或者傳播淫穢物品牟利罪。

根據中國《刑法》以及相關司法解釋的規定，如果此次直播的實際觀看人數達1萬次以上，或者利用這次淫穢直播表演，違法獲利1萬元以上，就構成傳播淫穢物品牟利罪。可處最高3年有期徒刑，並處罰金；如果達到情節嚴重的程度，可在3到10年有期徒刑內進行量刑，同時處以罰金；如果情節特別嚴重的，可處最低10年有期徒刑，最高可處無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

本案該直播間最高峰時有13萬人同時在線觀看，已經超過了標準數額的5倍以上，屬於情節嚴重的情形。因此，對相關責任人員可處3~10年有期徒刑，並處罰金。

整形醫院以「豐胸」為主題直播帶貨，女模特竟當場脫掉胸衣，展示豐滿胸部。(取材自露...
整形醫院以「豐胸」為主題直播帶貨，女模特竟當場脫掉胸衣，展示豐滿胸部。(取材自露銘數科k)

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