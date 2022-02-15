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閨密上海租屋 物品離奇變化… 裝監視器驚見恐怖真相

中國新聞組／上海15日電
兩名閨密一起租屋，卻發現家中物品、擺設時常離奇變化。（取材自東方110)
兩名閨密一起租屋，卻發現家中物品、擺設時常離奇變化。（取材自東方110)

女性在外租屋要特別小心，上海兩名閨密日前在租屋處，發現家中物品擺放總是離奇變化，但大門也沒有被撬動，起初以為對方私闖房間，事後攤牌卻發現根本沒有，才驚覺「另有其人」，後來安裝監視器，才發現恐怖真相。

新聞坊報導，事發在去年上海虹口區，兩閨密小雨和小憶先後住進小區裡一幢老公寓。小雨就職於附近一家科研單位，從事產品研發的工作；小憶在一家私企做採購。

然而，小雨發現房間總是有遭人動過的痕跡，例如隨時關閉電源的她，下班後卻發現床頭櫃子上的插座電源，總是「莫名開啟」，因此懷疑起室友小憶。

據報導，小雨因沒有財物損失，為避免不必要的麻煩，從去年11月初起在臥室門上加了一把密碼鎖，卻無形之中也給兩人的關係上了一把鎖。小憶觀察到後也覺得有些委屈，認為自己被誤認成小偷，直爽的她決定和小雨開誠佈公地溝通，兩人之間的誤會也就此解開。

原以為事件就此落幕，沒想到過一陣子兩人發現「馬桶坐墊被掀開了」，小雨解釋，兩人是女生，平時除了打掃外根本沒人會掀開，因而確認租屋處有「第三人」進入。

兩人分別清點了家裡的財物，都沒有發現損失，大門也沒有被撬動的痕跡，報警無果，只好自行安裝監視器，沒想到竟拍到驚悚一幕。原來當兩人離開家裡，出門上班後，竟有一名戴著帽子的男子，直接開鎖進入。

監視器畫面顯示，一名陌生男子戴著口罩潛入屋內，並調轉了攝像頭的位置。小雨和小憶被眼前的影像嚇出一身冷汗，第一時間立刻前往報警，警方根據男子潛入的時間循線調查，發現這名怪客是愛慕小雨的張姓男同事。

張男到案後坦承犯行，稱自己喜歡小雨已久，但因自己此前受過工傷並落下殘疾，前女友又因他的殘疾要求分手，讓他不敢表白。張男供稱，自己某天趁小雨不注意時，偷偷打了對方家的鑰匙，下班後跟蹤小雨到住處，此後不時趁著午休時間潛入小雨住處。

不僅如此，警方還在張男家裡搜到了一個隨身碟，裡面保存著張男在小雨房間裝針孔攝影機的畫面。最後警方依非法入侵等罪刑將張男送辦。

上海兩名閨密一起租屋，卻發現家中物品、擺設時常離奇變化，安裝監視器，才發現有名陌...
上海兩名閨密一起租屋，卻發現家中物品、擺設時常離奇變化，安裝監視器，才發現有名陌生男子進入家中。（取材自東方110)

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