母親男友開車墜河亡 川童死裡逃生返家母竟也離奇過世

小車墜河事發地—重慶榮昌瀨溪河邊的一處小碼頭。（取材自封面新聞）

四川重慶市榮昌區瀨溪河畔9日晚間發生一起悲劇。一輛小轎車墜入河中，導致車上三名成年人遇難，僅一名10多歲的小男孩獲救，但小男孩脫險後回家發現母親竟然在家中離奇過世，雙重打擊令他悲傷不已。兩件案件是否有關連？相關部門正進一步調查。

封面新聞報導，事發前，墜河的四人在山川濱港灣小區附近吃飯，飯後來到事發地洗車，疑因「倒車不慎倒進河」致車輛落河發出巨響，一位目擊民眾稱墜河車輛在水面上浮了將近10分鐘才沉下去。

事故發生後，榮昌消防、警方很快到場救援。從山川濱港灣小區居民拍攝的視頻可以看到，救援人員在河中搜救五個小時左右，直到10日約0時30分才找到墜河車輛，由吊車打撈上岸。但車內乘坐的四人有三人遇難，僅有一人脫險。

救援人員在現場打撈墜河車輛。（取材自封面新聞）

「這個娃兒命大，是他自己游出來的。」目擊救援過程的市民這樣說。

脫險者是一名10來歲的小男孩，遇難三人則是他的外公、外婆和他媽媽的男友。知情人透露，孩子的親生父母在他四歲時離婚。出事時，駕駛車輛的正是孩子母親黃女士的男友。

「那個地方老出事，河邊早就該修防護欄了。」榮昌市民李女士表示，這幾年來，已經發生過數起墜河事故。市民們也多次向主管部門反映，但是一直都沒有得到明確回覆，加裝安全護欄的事似乎有些遙遙無期。

報導指出，墜河事故後，令人驚訝的事再次發生。據孩子外婆的親屬說，男孩死裡逃生後，第一時間想找自己的媽媽，但黃女士的電話一直無法接通。直到10日上午，男孩帶著警察 來到黃女士和男友的住所，打開房門後發現，黃女士已在家中死亡。

擔心小男孩遭受不了失去三位至親的打擊，親屬們便通知孩子爸爸。目前，孩子已被他爸爸接到了永川。