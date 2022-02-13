我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

母親男友開車墜河亡 川童死裡逃生返家母竟也離奇過世

中國新聞組／北京13日電
小車墜河事發地—重慶榮昌瀨溪河邊的一處小碼頭。（取材自封面新聞）
小車墜河事發地—重慶榮昌瀨溪河邊的一處小碼頭。（取材自封面新聞）

四川重慶市榮昌區瀨溪河畔9日晚間發生一起悲劇。一輛小轎車墜入河中，導致車上三名成年人遇難，僅一名10多歲的小男孩獲救，但小男孩脫險後回家發現母親竟然在家中離奇過世，雙重打擊令他悲傷不已。兩件案件是否有關連？相關部門正進一步調查。

封面新聞報導，事發前，墜河的四人在山川濱港灣小區附近吃飯，飯後來到事發地洗車，疑因「倒車不慎倒進河」致車輛落河發出巨響，一位目擊民眾稱墜河車輛在水面上浮了將近10分鐘才沉下去。

事故發生後，榮昌消防、警方很快到場救援。從山川濱港灣小區居民拍攝的視頻可以看到，救援人員在河中搜救五個小時左右，直到10日約0時30分才找到墜河車輛，由吊車打撈上岸。但車內乘坐的四人有三人遇難，僅有一人脫險。

救援人員在現場打撈墜河車輛。（取材自封面新聞）
救援人員在現場打撈墜河車輛。（取材自封面新聞）

「這個娃兒命大，是他自己游出來的。」目擊救援過程的市民這樣說。

脫險者是一名10來歲的小男孩，遇難三人則是他的外公、外婆和他媽媽的男友。知情人透露，孩子的親生父母在他四歲時離婚。出事時，駕駛車輛的正是孩子母親黃女士的男友。

「那個地方老出事，河邊早就該修防護欄了。」榮昌市民李女士表示，這幾年來，已經發生過數起墜河事故。市民們也多次向主管部門反映，但是一直都沒有得到明確回覆，加裝安全護欄的事似乎有些遙遙無期。

報導指出，墜河事故後，令人驚訝的事再次發生。據孩子外婆的親屬說，男孩死裡逃生後，第一時間想找自己的媽媽，但黃女士的電話一直無法接通。直到10日上午，男孩帶著警察來到黃女士和男友的住所，打開房門後發現，黃女士已在家中死亡。

擔心小男孩遭受不了失去三位至親的打擊，親屬們便通知孩子爸爸。目前，孩子已被他爸爸接到了永川。

警察

上一則

萬噸拉薩艦8天海訓 專家：已具備戰鬥力

下一則

香港向北京提5請求 無封城計畫 港澳辦：全力支持

延伸閱讀

鄭州720洪災 一條小魚誤入路燈罩存活半年…已放歸湖中

鄭州720洪災 一條小魚誤入路燈罩存活半年…已放歸湖中
灣區發生仇恨事件 華人發言被罵白癡、滾回你國家

灣區發生仇恨事件 華人發言被罵白癡、滾回你國家
北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家
南加華人剛搬新家 11個空氣開關就被盜

南加華人剛搬新家 11個空氣開關就被盜

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元