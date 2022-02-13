模仿熱播劇「開端」？瀋陽公交車爆炸1死42傷

瀋陽一輛公交車在行駛中發生爆炸，爆炸現場火光四射，車頂瞬間被掀翻，在警消搶救滅火後，已知1人死亡42人受傷。(視頻截圖)

12日傍晚5時55分，瀋陽一輛公交車在行駛中發生爆炸，目前已致1人死亡，42人受傷。附近一輛車的行車記錄儀拍下爆炸瞬間，現場火光四射，車頂瞬間被掀翻。目前官方尚未通報爆炸原因，但因為描述公交車爆炸的時空輪迴劇「開端」日前熱播，事件已在網路引發熱議與揣測。

來源：YouTube

據瀋陽市公安 局官方微博 晚上8時16分通報，2月12日傍晚5時55分，指揮中心接到報警，一輛232路公交車行駛至皇姑區黃河南 大街與寧山中路路口附近時發生爆炸。接到報警後，省、市領導及公安、應急、急救等部門人員第一時間趕到現場進行處置。

據現場目擊市民稱，爆炸時公交車內發出巨響，一度火光四射，事後來了數輛救護車，可能有人受傷。

瀋陽一輛公交車在行駛中發生爆炸，路過民眾從車窗處救出乘客。(視頻截圖) 瀋陽一輛公交車在行駛中發生爆炸，已知1人死亡42人受傷。(視頻截圖)

微博帳號「原雲vv」隨後發文稱，他剛才就在那輛公交車上，爆炸時候的一瞬間沒反應過來，之後趕緊跳窗往外跑。不過幸運的是除了耳朵被震得有點反應，手有點出血外沒有事，現在身上還有爆炸時的煙味。

原雲vv表示，不知道爆炸原因，聽說是車後面電池炸了，車前半段還好，主要後半段被炸。當時車上大約有10幾人，還好人不多，像他一樣沒怎麼受傷的，基本上都趕緊回家了。

極目新聞報導，附近一輛車的行車記錄儀拍下爆炸瞬間，現場視頻顯示，一輛停靠在公交站台的公交車起步，向左行駛至專用道。大約6秒鐘後，公交車突然發生爆炸，火光四射，車頂直接被掀翻。隨後，該公交車停靠在路邊，附近其他車輛紛紛避讓，有市民下車查看情況。

目擊市民周鋒指出，公交車剛剛出站，瞬間就爆炸了。他和附近一位出租車司機立刻下車救人，但當時公交車門變形無法開啟，他便和司機在左側窗戶接救人員，陸續有市民前來施救。

周鋒還稱，公交車裡一位乘客被變形車體壓在地下，前來施救的市民分成兩撥，合力將變形車門拉開，為後續施救贏得了時間。

據指出，發生爆炸的是一輛232路新能源公車，由於騰訊日前才播出描述公交車爆炸的時空輪迴劇「開端」，讓此爆炸案在微博相關話題閱讀量短時間內就破7500萬，是否是有罪犯模仿該劇？尚待警方調查。