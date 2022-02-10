懷疑顧客不還衣服 網店客服送上「清明花圈」

網友爆料稱，網店客服給她買了花圈。（小紅書截圖）

一位女性網友爆料，自己日前在時裝品牌「initial」的天貓網店購物，春節期間，她接到電話，自稱是客服打來。對方稱，多給她寄了一件衣服，當時她以為是騙子，就掛斷了電話，也沒有回對方的短訊。沒想到當晚逛淘寶時，無意發現有人給她下單了一個花圈，令她又氣又怕。

香港 01報導，該名女網友發布的截圖顯示，她的帳戶收件欄中有一件「他人買給你的清明節花圈」。對話截圖顯示，客服一開始稱，他們是initial天貓官方旗艦店，因疏忽弄錯了地址，給她多寄了一件外套，希望她幫忙寄回來。該用戶後來回覆了短信，表示沒有收到相關包裹。該客服稱，此前以為她不打算歸還衣服，所以下了花圈的訂單，早上收到短訊後已經將花圈退貨。

對此，initial所屬的上海依迪索時裝有限公司日前致歉稱，第一時間停職涉事員工，將做開除處理。initial在「小紅書 」上發布「道歉信」表示，對於該企業一員工對消費者不當行為的事件，他們高度重視，立即成立專項小組展開調查，並發現其在處理售後問題上確實存在處理不當，對於此事給顧客在新春期間帶來的極大困擾深表歉意，並積極與顧客溝通，協商解決方案。

道歉信稱，他們已第一時間將涉事的員工停職，將做開除處理，「這雖是員工的行為，但品牌也有責任。我們會深刻反思，引以為戒，認真審視內部管理問題。目前我們已召集相關部門積極制定管理改善方案，加強內部管控，增強員工素質培訓，提升客戶服務能力」。