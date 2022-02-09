不顧風雪警告 西藏轉山2死3傷 倖存者愧疚：我不是領隊

當地救援人員展開搜救，雪深已及腰。（取材自封面新聞）

春節期間，來自湖北、福建、雲南等地的唐某等5人相約前往海拔超過4500米的西藏岡仁波齊轉山徒步旅遊時，不顧氣象部門的風雪預警和當地公安 民輔警、群眾勸返告誡，進山後面臨風雪、極寒、缺氧、迷路等困境，造成了2死3傷。

出發前，唐某在社交媒體發的動態引發爭議。（取材自封面新聞）

極目新聞報導，這五人來自全國各地，通過某社交平台相識，在拉薩集合後，一同出發前往岡仁波齊。而唐某是此次事故中的三名倖存者之一，他稱自己並非「領隊」，強調自己在行程中負責開車以及相關費用的支出，車費油費都是自己墊付，並未提前收取任何費用。他對事故感到很痛心很抱歉，並說自己是出於炫耀的心態，將用戶名從「喜歡戶外的小唐」改「自駕 自由行領隊小唐」。

來源：YouTube

報導說，此次轉山因惡劣天氣造成2人死亡的事件發生在岡仁波齊峰。該山峰是多個宗教中的神山，常年在此轉山的信徒不斷。目前，岡仁波齊已經是中國4A級旅遊景區，遊客絡繹不絕。

西藏峰牛戶外探險俱樂部一牛姓領隊表示，岡仁波齊轉山旅遊徒步線路已經很成熟，每年夏秋季節適合來徒步。不過，從12月至來年4月，岡仁波齊天氣條件最為惡劣，不宜進山。

「遊客轉山的時間，基本都在5月至10月進行。」牛領隊說，這是因為每年11月底到次年4月，當地冰雪災害惡劣天氣多發，轉山很危險，且幾乎所有補給點在這半年時間內是關閉的，全程50公里只有止熱寺一個補給點開放。

「專業的領隊，絕對不會讓客人在11月份以後進山。」牛領隊說，有些客人不了解情況，以為自己身體素質很好，想著自己去挑戰，但是如果突遇一場持續的暴雪，可能人就沒了。

在夏秋季節轉山，牛領隊建議，在嚮導的引導下，帶著登山杖就可以了，難度不算大；但如果在11月前往，需要準備冰爪、雪套、繩索等行進和救援工具，並時刻關注天氣變化，以防萬一。

「轉山」原意是藏人的一種宗教儀式信仰，意指遭遇苦難的人可藉由對神山（岡仁波齊峰）反覆地繞走儀式而減少罪孽、淨化心靈。 當遊客參與轉山，一些轉山線路慢慢形成固定的徒步線路，也成為遊客的遊覽項目。