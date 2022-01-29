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大理滅門案「兇手」 服刑24年後判無罪 考慮申請國賠

中國新聞組╱北京29日電
張滿說，他希望在春節前可以收到無罪判決書，並將申請國家賠償。（取材自極目新聞）
張滿說，他希望在春節前可以收到無罪判決書，並將申請國家賠償。（取材自極目新聞）

「大理滅門案」時隔多年，在雲南省大理州中級人民法院重審。 28日中午12時40分許，當年因此案入獄並失去自由24年的張滿的辯護人日前發布消息稱，大理白族自治州中級人民法院當庭宣告張滿無罪，判決書將於5日內送達。張滿說，他期盼著春節前可以收到判決書，稍後他會考慮申請國家賠償。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，1989年12月14日晚，大理白族自治州大理市七里橋鄉下兌村發生一起慘案，該村村民王某科一家四口在家中被害。事發五年一直沒有偵破，直到1994年12月20日，時任下兌村村主任的張滿因涉嫌該案件被警方帶走調查。

大理州中級人民法院一審判決，認定張滿犯故意殺人罪，判處無期徒刑、剝奪政治權利終身。張滿提出上訴。兩年後，雲南省高院二審維持原判。此後22年，張滿一直在申訴，他在服刑期間曾兩次獲得減刑。2011年9月14日，張滿因身患多種疾病，獲准保外就醫、監外執行。2018年3月19日，時年72歲的張滿服刑期滿。

該案時隔多年在大理州中級人民法院重審。 張滿的辯護人北京觀韜中茂（南京）律師事務所仲若辛律師日前發消息稱，大理白族自治州中級人民法院當庭宣告張滿無罪，五日內送達判決書。

張滿說，「我已經回到家裡了，來了很多人，都是來祝賀我的。」法院通知他判決書將於5日內送達，他希望在春節前可以收到判決書。另外，法院工作人員也給他講解了申請國家賠償的相關事宜，張滿表示，稍後他將申請國家賠償。

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