官媒：周江勇「支持資本無序擴張」 勾連馬雲螞蟻金服

被「雙開」的前杭州市委書記周江勇（左）任內大力支持馬雲（右） 。（取材自微博）

26日，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇因嚴重違紀違法被宣布「雙開」。由人民日報社主辦的中國經濟周刊26日晚刊專文強調，周江勇「與資本勾連，支持資本無序擴張」，就是與馬雲 的螞蟻金服勾連。這是官媒首次點出周江勇的下台與馬雲的資本帝國有關。

據中國經濟周刊報導，在高官的落馬通報中，「與資本勾連，支持資本無序擴張」還是第一次出現。「應私營企業主請託違規選拔任用幹部」的通報表述也不多見。那麼，周江勇到底支持了哪家資本無序擴張？企業主所代表的資本又是如何介入幹部選拔任用的？

央視專題片「零容忍」中，主要披露了與周家勾連的兩位企業主及一家合作方。

第一位具名的與周家權錢交易的企業主是同鄉周文勇。周文勇出巨額資金與周江勇的弟弟周健勇「合作」，周健勇占乾股40%，後者同時承諾，以後萬一有什麼事情，周江勇會當靠山幫忙。而後，周江勇也的確不遺餘力，為弟弟的關聯企業充當靠山。他不僅在企業經營方面提供幫助，甚至干預司法，幫助永潤公司在環境汙染案中逃避刑事處罰。

第二位具名的企業主是建築公司老闆史時紅。周健勇通過周江勇幫史時紅承攬工程，兄弟共同收受巨額賄賂，再投入家族企業作為資本。從2013年到2017年期間，周江勇先後在涉及舟山、溫州的多個項目中，按照周健勇傳達的請託，為史時紅提供幫助，周健勇則先後八次以「借款」為名收受史時紅所送的錢財，總計金額達9000多萬元人民幣(約1429萬美元)。

專題片中重點提及的合作項目還有周健勇與人合資創辦的優城聯合信息技術發展有限公司。這家公司對外宣稱是一家聚焦「地鐵 互聯網+」的高新科技公司，其實核心資源還是周江勇的權力。通過周江勇打招呼，優城聯合與寧波地鐵進行合作，第一筆業務就拿到了寧波地鐵移動支付系統的統籌權。

周健勇曾接受媒體採訪表示，優城聯合與投資 方阿里巴巴（螞蟻金服）攜手深耕寧波、輸出浙江，面向全中國。

中國經濟周刊在周江勇落馬後曾刊發深度報導文章「起底周江勇落馬：舉報信就像雪花片一樣」披露，據天眼查APP顯示，螞蟻科技集團全資控股的上海雲鑫創業投資有限公司是優城聯合的股東之一，出資166.67萬元，占股14.28%。

「零容忍」講述，2017年2月，周江勇調任溫州市委書記，2018年，周健勇通過他打招呼，優城聯合獲得了溫州地鐵移動支付系統的部分項目；2019年周江勇調任杭州市委書記，2019年11月，優城聯合公司又作為大股東投資創立了杭鐵優城科技有限公司，打算在杭州進一步拓展業務。

而中國經濟周刊曾報導，天眼查APP顯示的杭鐵優城科技有限公司股權結構中，優城聯合占股55%，杭州地鐵集團占股31.5%，而螞蟻科技集團全資控股的上海雲鑫創業投資有限公司又投了135萬元，占股13.5%。

專題片表示，在這個過程中，周健勇也熱中於結交各路老闆，表面是推銷高新科技概念，實際是兜售周江勇的權力。一些企業也希望通過周健勇綁定周江勇，於是就採取「低值高投」的方式，以明顯不合理的高價購入周健勇公司的部分股權，周江勇則為這些企業在獲取低價土地、優惠政策等方面提供幫助。

報導還強調馬雲「媒體帝國」的力量強大。報導稱，資本的力量究竟有多大？上文提到的「起底周江勇落馬：舉報信就像雪花片一樣」一文刊發的第二天，便在某些資本控制的媒體平台上無聲無息地消失了。