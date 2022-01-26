中國罕見交通事故 青島航空飛機「碾死」機務人員

山東青島膠東機場24日傳出，青島航空一架飛機將一名機務工程人員碾壓致死。（取材自上游新）

重慶日報報業集團旗下新媒體《上游新聞》報導，山東青島膠東機場 24日發生一起事故。青島航空一架空中巴士A320飛機在機場內拖移時，不慎將一名隨同飛機移動的機務工程人員碾壓致死。

《上游新聞》引述知情人士說法指出，涉及這起事故的飛機編號B-30FG，為A320neo型飛機，2020年7月底加入青島航空機隊。B-30FG飛機最後一次執行飛行任務是1月23日，當天23時34分完成長春—青島的飛行任務後，降落在膠東機場進行維修。

24日清晨，B-30FG在指定機位完成檢修工作後，由機務人員監護拖移至另一個機位。飛機轉移過程中，一直在飛機下方聯絡的機務人員被其他人發現倒地，立即叫停飛機。醫護人員趕到現場時，確認該名機務人員已經不幸身亡。

青島警方獲報後對現場進行勘查，監管機構也介入調查。這架B-30FG飛機26日已重新投入青島航空飛行任務，執飛青島出發的一趟航班。

對於這起罕見的事故，中國民航華東管理局、民航山東安全監督管理局以及青島市公安 局機場分局、青島市應急管理部門都尚未對外披露。

報導稱，基地位於上海的某國有大型航空公司2020年9月29日也曾發生類似事故，當時一名機務工程人員在機場機坪內被飛機牽引車碾壓身亡，該航空公司之後將其定性為「地面交通事故」。

一名資深機務工程師表示，民航客機在進行維修或執行飛行任務前後，為使用空橋或機位管理等原因，需要以專用拖車拖移飛機。安全監管規定要求，此時必須要有機務工程人員在飛機下進行通訊等監護工作，但因拖車司機視線死角等原因，一線人員必須高度注意自身安全。