我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山機場遭警擊斃 男子身分曝光 無確定住所

等換心拒接種 波士頓患者第1順位被除名 家屬喊不公

中國罕見交通事故 青島航空飛機「碾死」機務人員

記者林則宏／即時報導
山東青島膠東機場24日傳出，青島航空一架飛機將一名機務工程人員碾壓致死。（取材自上游新）
山東青島膠東機場24日傳出，青島航空一架飛機將一名機務工程人員碾壓致死。（取材自上游新）

重慶日報報業集團旗下新媒體《上游新聞》報導，山東青島膠東機場24日發生一起事故。青島航空一架空中巴士A320飛機在機場內拖移時，不慎將一名隨同飛機移動的機務工程人員碾壓致死。

《上游新聞》引述知情人士說法指出，涉及這起事故的飛機編號B-30FG，為A320neo型飛機，2020年7月底加入青島航空機隊。B-30FG飛機最後一次執行飛行任務是1月23日，當天23時34分完成長春—青島的飛行任務後，降落在膠東機場進行維修。

24日清晨，B-30FG在指定機位完成檢修工作後，由機務人員監護拖移至另一個機位。飛機轉移過程中，一直在飛機下方聯絡的機務人員被其他人發現倒地，立即叫停飛機。醫護人員趕到現場時，確認該名機務人員已經不幸身亡。

青島警方獲報後對現場進行勘查，監管機構也介入調查。這架B-30FG飛機26日已重新投入青島航空飛行任務，執飛青島出發的一趟航班。

對於這起罕見的事故，中國民航華東管理局、民航山東安全監督管理局以及青島市公安局機場分局、青島市應急管理部門都尚未對外披露。

報導稱，基地位於上海的某國有大型航空公司2020年9月29日也曾發生類似事故，當時一名機務工程人員在機場機坪內被飛機牽引車碾壓身亡，該航空公司之後將其定性為「地面交通事故」。

一名資深機務工程師表示，民航客機在進行維修或執行飛行任務前後，為使用空橋或機位管理等原因，需要以專用拖車拖移飛機。安全監管規定要求，此時必須要有機務工程人員在飛機下進行通訊等監護工作，但因拖車司機視線死角等原因，一線人員必須高度注意自身安全。

機場 公安

上一則

中國要求德藝雙馨 規範主持人淨化交際圈、朋友圈

延伸閱讀

美日聯合演習 F-35C戰機降落失敗 證實「掉入南海」

美日聯合演習 F-35C戰機降落失敗 證實「掉入南海」
伊斯坦堡機場因暴風雪關閉 希臘罕見大規模降雪

伊斯坦堡機場因暴風雪關閉 希臘罕見大規模降雪
南非偷渡客躲飛機前輪 飛11小時抵荷蘭竟還活著

南非偷渡客躲飛機前輪 飛11小時抵荷蘭竟還活著
香港解除禁飛令 波音737 Max回歸大中華區有望

香港解除禁飛令 波音737 Max回歸大中華區有望

熱門新聞

新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時