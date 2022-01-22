「流調中最辛苦的人」兒傳身亡？父控警不給DNA報告

「流調中最辛苦的人」的報導廣泛流傳，引起網民同情這名赴京打工、尋子而染疫的山東父親。此為北京打工者。(取材自中國新聞周刊）

被官媒稱為「流調中最辛苦的中國人」、北京 確診者岳榮顯為找兒子到北京打臨時工的故事感動全網。不過此事發展昨天出現意外變化，山東威海警方發布通報稱，其子岳躍仝早已死亡並經DNA 比對確認，是岳榮顯夫婦不願面對兒子已死事實。岳榮顯則反駁稱警方說詞反覆又拒絕他們看DNA鑑定報告，無法接受警方的說法。

北京市19日公布一名住在朝陽區石各莊村的新冠病毒無症狀感染者，主要從事裝修材料搬運工作，其活動軌跡顯示，從1月1日至18日，他的工作範圍就跨越北京多區，輾轉了28個地點打零工，且有多日是在凌晨工作，因此被稱為「流調中最辛苦的中國人」。

媒體後來找到這名感染者岳榮顯，他稱自己從山東威海來北京打工是為尋找失蹤的19歲大兒子，並指兒子走失時他曾向當地派出所報警，但警方拖了三個月才立案。去年10月當局要他去認屍，「這個死屍剛被發現的時候，我就問過派出所，他們說不是我的兒子。我一上訪，他們為了結案，就說是我的兒子。」岳榮顯說，疫調顯示他17日去郵局寄信，寄的就是上訪信。

山東威海警方昨天發布的通報稱，2020年8月26日，榮成公安 在當地水塘發現一具高度腐敗屍體，經與岳榮顯夫婦DNA比對，確定為岳榮顯失蹤兒子岳躍仝，但岳榮顯夫婦不接受該DNA鑑定結果，現遺體存放殯儀館未火化。2021年以來，岳氏夫婦先後到有關部門提出尋人訴求，公安多次解釋安撫，惟二人拒絕接受。

對此，岳榮貴昨天表示，「DNA做了，但報告從來沒見過，要是是我兒子我早就認了，何必到北京幹活找孩子。」岳的妻子表示，她曾要求查看DNA鑑定結果，但遭警方拒絕，也曾要求自行對屍體進行DNA鑑定，同樣遭拒。

澎湃新聞報導，岳榮顯說，警方說那具遺體疑似岳躍仝，但他到現場認屍時，遺體人臉看不清，很胖，圓臉，而他兒子身高1米74，很瘦，長臉。他覺得不是岳躍仝。他們要求鑑定，但後來不了了之。

報導說，如果威海警方通報屬實，那麼岳榮顯的艱苦尋子路早已是徒勞的執著。

山東威海公安局此前表示，正在調查此事。山東省公安廳也表示高度關注此事，正督促威海市局加快核查。