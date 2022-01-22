我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

「流調中最辛苦的人」兒傳身亡？父控警不給DNA報告

中國新聞組／北京22日電
「流調中最辛苦的人」的報導廣泛流傳，引起網民同情這名赴京打工、尋子而染疫的山東父親。此為北京打工者。(取材自中國新聞周刊）
「流調中最辛苦的人」的報導廣泛流傳，引起網民同情這名赴京打工、尋子而染疫的山東父親。此為北京打工者。(取材自中國新聞周刊）

被官媒稱為「流調中最辛苦的中國人」、北京確診者岳榮顯為找兒子到北京打臨時工的故事感動全網。不過此事發展昨天出現意外變化，山東威海警方發布通報稱，其子岳躍仝早已死亡並經DNA比對確認，是岳榮顯夫婦不願面對兒子已死事實。岳榮顯則反駁稱警方說詞反覆又拒絕他們看DNA鑑定報告，無法接受警方的說法。

北京市19日公布一名住在朝陽區石各莊村的新冠病毒無症狀感染者，主要從事裝修材料搬運工作，其活動軌跡顯示，從1月1日至18日，他的工作範圍就跨越北京多區，輾轉了28個地點打零工，且有多日是在凌晨工作，因此被稱為「流調中最辛苦的中國人」。

媒體後來找到這名感染者岳榮顯，他稱自己從山東威海來北京打工是為尋找失蹤的19歲大兒子，並指兒子走失時他曾向當地派出所報警，但警方拖了三個月才立案。去年10月當局要他去認屍，「這個死屍剛被發現的時候，我就問過派出所，他們說不是我的兒子。我一上訪，他們為了結案，就說是我的兒子。」岳榮顯說，疫調顯示他17日去郵局寄信，寄的就是上訪信。

山東威海警方昨天發布的通報稱，2020年8月26日，榮成公安在當地水塘發現一具高度腐敗屍體，經與岳榮顯夫婦DNA比對，確定為岳榮顯失蹤兒子岳躍仝，但岳榮顯夫婦不接受該DNA鑑定結果，現遺體存放殯儀館未火化。2021年以來，岳氏夫婦先後到有關部門提出尋人訴求，公安多次解釋安撫，惟二人拒絕接受。

對此，岳榮貴昨天表示，「DNA做了，但報告從來沒見過，要是是我兒子我早就認了，何必到北京幹活找孩子。」岳的妻子表示，她曾要求查看DNA鑑定結果，但遭警方拒絕，也曾要求自行對屍體進行DNA鑑定，同樣遭拒。

澎湃新聞報導，岳榮顯說，警方說那具遺體疑似岳躍仝，但他到現場認屍時，遺體人臉看不清，很胖，圓臉，而他兒子身高1米74，很瘦，長臉。他覺得不是岳躍仝。他們要求鑑定，但後來不了了之。

報導說，如果威海警方通報屬實，那麼岳榮顯的艱苦尋子路早已是徒勞的執著。

山東威海公安局此前表示，正在調查此事。山東省公安廳也表示高度關注此事，正督促威海市局加快核查。

岳躍仝。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）
岳躍仝。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

DNA 北京 公安

上一則

涉警推諉卸責？ 「流調中最辛苦的人」話題被刪、禁分享

下一則

鄭州開鍘官員 胡錫進感慨：「瞞報」在某些地方是頑疾

延伸閱讀

冬奧將近北京21日新增7例本土確診 及5例無症狀

冬奧將近北京21日新增7例本土確診 及5例無症狀
羅夫羅蘭設計 美國隊北京冬奧開幕制服亮相

羅夫羅蘭設計 美國隊北京冬奧開幕制服亮相
冬奧／聖火連續傳3天 火炬手最老86歲、最小14歲

冬奧／聖火連續傳3天 火炬手最老86歲、最小14歲
怕染疫 NBC播報團隊不赴北京冬奧 只派主播出席開幕

怕染疫 NBC播報團隊不赴北京冬奧 只派主播出席開幕

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報