防疫滴水不漏？封城擅離 躲過交警 西安開車到成都

西安交大一學生私自駕車離校至成都，深夜避過交警檢查入高速。（視頻截圖）

西安交通大學證實，創新港校區電氣學院一名研究生私自駕車 離開港區，躲過高速口收費站交警檢查，一路開車至成都。網民吐槽：原來所謂嚴格防疫 也真沒有滴水不漏。

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目前按照防疫規定，西安市高校實行校園封閉管理，暫不放寒假。

澎湃新聞報導，交通大學保衛處日前例行巡查創新港區外圍時，「發現核心地下停車場車場車輛出口處，車輛道閘欄杆遭人為破壞」。 「檢查出口處人防門仍處於關閉上鎖狀態，由於出口處監控掉線，當時懷疑為路人故意損壞。」工作人員隨後對步梯例行檢查，發現西遷大道上一人行步梯玻璃門把手上封閉用的鐵絲掉落。

報導指出，次日保衛處接電氣學院通知，一名研究生自行駕駛一輛川A車輛在15日私自離開港區。監控顯示，14日深夜11點左右，該學生攜帶雙肩包離開宿舍，破壞人行步梯鐵絲圍擋，進入核心地下停車場。11點20分，這名學生駕駛一輛白色轎車行駛至核心地下停車場南端出口，打開封閉的人防門，人為破壞車輛道閘欄杆後私自離港。

報導稱，經與交警大隊核實，15日凌晨1點50分在咸陽南收費站前，該車輛關閉照明大燈，從檢查站旁邊的草坪上緩慢行駛至收費站，避開交警檢查，繼而駛入高速，於15日9時抵達成都。

消息傳開後，網民紛紛留言：「這屬於危害社會公共安全，思想不端正，能力越大危害越大」、「回家過年沒有錯，但他是以什麼途徑離開的學校什麼途徑離開的西安。疫情 防控，人人有責的」，「從西安來的，人家肯定會嚴查的，為何一路幾乎暢行無阻」，也有人表示，「低風險地區可以回家……而且西安有些學校大學生已經在陸續返鄉，啥事別上崗上線，過家過年天經地義。」