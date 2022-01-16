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娃哈哈發6億獎金 3萬員工笑哈哈

中國新聞組／北京16日電
2012年宗慶後（右）和女兒宗馥莉在杭州出席「風雲浙商」頒獎典禮。 （環球人物雜誌資料照）
2012年宗慶後（右）和女兒宗馥莉在杭州出席「風雲浙商」頒獎典禮。 （環球人物雜誌資料照）

飲料界龍頭「娃哈哈」的3萬名員工，這個春節要「笑哈哈」了！娃哈哈董事長宗慶後近日公開表示，娃哈哈2021年發展還可以，給員工準備了6億多人民幣來發獎金。同時，他還表示要給員工加工資、解決住房問題。

證券時報網報導，在日前舉辦的2021年度「風雲浙商」頒獎會上，宗慶後「曬」了娃哈哈2021年的成績單：增長17%（並未透露是營收還是利潤），所以今年獎金也同比增加13%。他表示，考評完結束以後，就會給員工發紅包。

據娃哈哈官網介紹，娃哈哈目前擁有員工近3萬人，也就是說人均能拿到2萬元左右的獎金。

這不是宗慶後第一次提及娃娃哈員工獎勵。 2020年宗慶後也曾表示，2019年娃哈哈業績穩步增長，發了6億年終獎。

在被媒體問及「共同富裕」這個話題時，宗慶後表示：第一要給員工加工資，第二是會給員工解決住房問題。未來娃哈哈還將在山區投資5億建廠，帶動貧困地區的經濟增長。

宗慶後說，讓企業的發展成果與員工共享，是「共同富裕」的一種形式。娃哈哈年年為員工提高收入，月度獎金保底4000元，按利潤比例增加，年底還發年終獎和乾股分紅，有特殊貢獻的再發特殊獎勵，還積極為員工解決住房問題。

2021年12月9日，娃哈哈集團在官網發布宗馥莉出任公司副董事長兼總經理，被認為是宗馥莉全面接班宗慶後的信號。

宗馥莉在2004年留學歸國之後，就投身於飲料行業。自2007年擔任宏勝飲料集團總裁至今，宗馥莉獨立帶領宏勝成長為中國民營企業500強；2021年11月，宗馥莉以400億元財富排名2021胡潤女企業家榜第16位。

對於女兒宗馥莉的評價，宗慶後多次坦言女兒比他還厲害，這次年終考評，（員工們）都很服帖。宗馥莉做了17年廠長，也有經驗，很放心，「如果成熟了就放給她」。

憑藉兒童營養口服液起家，娃哈哈推出過AD鈣奶、純淨水、營養快線、爽歪歪等知名產品。憑藉「聯銷體」這一模式，讓產品可以迅速滲透到全國各地，娃哈哈因此構建了一個龐大的「飲料帝國」。

隨著消費群體年輕化，娃哈哈也開始有了更多嘗試和創新。比如推出多款以AD鈣奶為原料的奶茶、AD鈣奶味月餅、娃哈哈哈哈粽等，2021年還進軍創投業。

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