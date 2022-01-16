殘疾父7年爬行半個中國 苦苦尋找失蹤兒子

陳昇寬在街頭爬行尋子。(取材自極目新聞)

廣東湛江殘疾男子陳昇寬「爬」行尋子一事，近日引發關注。2015年1月2日，陳昇寬兩歲的兒子在湛江遂西縣老家失踪，過去七年裡，陳昇寬為尋子幾乎「爬」遍大半個中國，他堅信總有一天會像孫海洋一樣，再次擁抱自己的兒子。

極目新聞報導，熙熙攘攘的街頭，一名男子雙手穿拖鞋撐地，匍匐著身子，艱難地在人群中前行。他不時停下，向路過的陌生人展示手中的尋人啟事，問他們有沒有見過他的兒子。這樣的場景在陳昇寬丟失兒子後的七年裡，不知出現過多少遍。

陳昇寬幼時由於小兒麻痺症落下殘疾，只能以「爬」行代替正常行走，20歲，陳昇寬在湛江市一家工廠工作時與一名殘疾女青年結婚。 2013年4月15日，兒子陳兆沅出生，健康可愛，在湛江遂溪縣鄉下的老家由陳昇寬父母照顧。

但2015年1月2日早上，陳兆沅在家門口和其他小朋友一起玩，沒多久爺爺發現陳兆沅不見了。陳昇寬心急如焚，當天他四處爬行，張貼尋人啟事，當地警方走訪偵查也沒有實質進展。

陳昇寬說，陳兆沅左手掌上有一黑色胎痣，眼睛裡有一個小小的痣。失踪前剛學會走路，但不近生人，陳昇寬懷疑陳兆沅是被拐了，「當時我很絕望，活下去的勇氣都沒有了。」

2015年4月，陳昇寬開始在工作之餘請假前往全國各地尋找兒子。這些年來，他去過北京 、南京等多個城市，足跡踏遍河北、河南 、山東等省份，「差不多走了半個中國」。

陳昇寬隨身帶著兒子幼時的照片。(取材自極目新聞)

過程中，他被別人嘲笑過，有人還質疑他是不是騙錢的，也遇到了很多人的幫助，有人給他買水買飯，告訴他吃飽了才有力氣繼續找，還有人向他塞錢。

陳昇寬說，出來尋子後，他才發現，還有很多家長沒有找到孩子。他也加入了尋子群，曾在廣東紫金縣，和孫海洋等家長一起尋子，待了好多天。

這些年，他和妻子又生了一兒一女，但對兒子陳兆沅的牽掛，始終縈繞在他心頭。陳昇寬說，他放不下孩子，想走在路上，這樣他會安心一些。

得知孫海洋認親成功，陳昇寬十分激動，「我相信，總有一天，我也能像孫海洋大哥一樣，和失散的兒子重逢。」陳昇寬說，他將繼續爬行尋子，直到團圓的那一天。