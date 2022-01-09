我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

嫦娥五號探測數據：1公噸月壤 有120公克「水」

中國新聞組／北京9日電
神舟十三號航天員乘組8日圓滿完成手控遙操作天舟二號貨運飛船與空間站組合體交會對接試驗。(新華社)
神舟十三號航天員乘組8日圓滿完成手控遙操作天舟二號貨運飛船與空間站組合體交會對接試驗。(新華社)

月球上有水嗎？來自嫦娥五號探測數據的最新研究顯示，1公噸月壤中大概約有120公克「水」。在科研人員們看來，證實月球上存在水並估算水量對「月球村」、「月球科研站」的規畫和建設至關重要。另外，神舟十三號三名太空人8日以手控遙操作天舟二號貨運飛船與太空站組合體交會對接試驗。

中國科學報報導，由中科院地質與地球物理研究所（以下簡稱地質地球所）行星科學團隊與多家科研機構合作完成的研究論文，8日在「科學-進展」上發表。這項研究利用嫦娥五號所攜帶「月球礦物光譜分析儀」探測的數據，首次獲得了月表原位條件下的水含量。

需要解釋的是，科學家研究的「水」並不是我們喝的「水」。 「光譜儀所探測到的『水』指礦物裡的水分子或者羥基，在一定條件下才能轉化為我們喝的水。」該論文一作、中科院地質地球所副研究員林紅磊說。

和普遍意義上的液態水不同，光譜儀在月面探測到的「水」都藏在岩石中，水分子代表稍微加熱就可以跑出來的「結合水」，羥基則代表需要較高溫度才能析出的「結構水」。

嫦娥五號光譜儀對採樣區約2米見方的區域進行了光譜觀測，觀測對象除了月壤之外還有一塊沒有帶回來的岩石。數據分析結果為月球上真的存在水增加了新的確鑿證據：嫦娥五號採樣區的水含量在120 ppm（百萬分之120）以下，而岩石中的水含量約為180 ppm。 「相當於1公噸月壤中大約有120公克水，1公噸岩石中大約有180公克水。」劉洋介紹。

月球水研究遠未結束。在科研人員們看來，證實月球上存在水並估算水量對「月球村」「月球科研站」的規畫和建設至關重要。

本研究由中科院地質地球所行星科學團隊與上海技術物理研究所、國家空間科學中心、夏威夷大學、南京大學合作完成。

另據央廣網報導，中國載人航天工程辦公室8日表示，8日早上7時55分，經過約兩小時，神舟十三號太空人乘組在地面科技人員的協同下，在太空站核心艙內以手控遙操作方式，完成天舟二號貨運飛船與太空站組合體交會對接試驗。

據報導，北京航天飛行控制中心貨運飛船任務總師鄒雪梅稱，在交會對接中被動飛行器是太空站，主動飛行器是載人飛船或貨運飛船，「以前相當於你在車上，你自己開車，然後進到站裏，現在是說，人在這個站裏操控了一台無人車，讓它進到這個位置，大概就是這個區別」。

試驗開始後，天舟二號從核心艙節點艙前向端口分離，太空人透過手控遙操作方式，控制貨運飛船撤離至預定停泊點。短暫停泊後，轉入平移靠攏段，控制貨運飛船與太空站組合體精準完成前向交會對接。

手控遙操作交會對接作為太空站與來訪飛行器交會對接的重要模式，是無人來訪飛行器自動交會對接的後備手段。此次試驗，是首次由太空人在軌利用手控遙操作設備，控制貨運飛船與太空站交會對接，初步驗證太空站與來訪飛行器手控遙操作系統的功能、性能，以及天地間協同工作程序的合理性。

太空人 嫦娥五號 天舟二號

上一則

毛澤東長媳劉思齊92歲逝世 與毛岸英婚姻只維持一年

下一則

香港歌手張敬軒開唱20藝人在場 後8場喊停

延伸閱讀

剛從太空站回來 日富豪：準備出發探索馬里亞納海溝

剛從太空站回來 日富豪：準備出發探索馬里亞納海溝
展望2022／NASA重返月球 無人太空船試航

展望2022／NASA重返月球 無人太空船試航
馬斯克星鏈衛星險撞中國太空站 中網友批：太空垃圾

馬斯克星鏈衛星險撞中國太空站 中網友批：太空垃圾
「星鏈」2次接近中國太空站 中專家：美試探性「摸底」

「星鏈」2次接近中國太空站 中專家：美試探性「摸底」

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
圖為西安市的超市，在全市封城、全民禁足的狀態下，被政府徵用來分配「每日民生必需物資」。（新華社）

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

2022-01-03 01:36
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
江蘇泰州一名20多歲的銀行普通職員，在300多天的時間裡，竟然交往了160多個女孩，消費高達300萬元。（取材自微博）

江蘇銀行男交往160女 300天花300萬

2022-01-02 11:05

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫