嫦娥五號探測數據：1公噸月壤 有120公克「水」

神舟十三號航天員乘組8日圓滿完成手控遙操作天舟二號貨運飛船與空間站組合體交會對接試驗。(新華社)

月球上有水嗎？來自嫦娥五號 探測數據的最新研究顯示，1公噸月壤中大概約有120公克「水」。在科研人員們看來，證實月球上存在水並估算水量對「月球村」、「月球科研站」的規畫和建設至關重要。另外，神舟十三號三名太空人 8日以手控遙操作天舟二號 貨運飛船與太空站組合體交會對接試驗。

中國科學報報導，由中科院地質與地球物理研究所（以下簡稱地質地球所）行星科學團隊與多家科研機構合作完成的研究論文，8日在「科學-進展」上發表。這項研究利用嫦娥五號所攜帶「月球礦物光譜分析儀」探測的數據，首次獲得了月表原位條件下的水含量。

需要解釋的是，科學家研究的「水」並不是我們喝的「水」。 「光譜儀所探測到的『水』指礦物裡的水分子或者羥基，在一定條件下才能轉化為我們喝的水。」該論文一作、中科院地質地球所副研究員林紅磊說。

和普遍意義上的液態水不同，光譜儀在月面探測到的「水」都藏在岩石中，水分子代表稍微加熱就可以跑出來的「結合水」，羥基則代表需要較高溫度才能析出的「結構水」。

嫦娥五號光譜儀對採樣區約2米見方的區域進行了光譜觀測，觀測對象除了月壤之外還有一塊沒有帶回來的岩石。數據分析結果為月球上真的存在水增加了新的確鑿證據：嫦娥五號採樣區的水含量在120 ppm（百萬分之120）以下，而岩石中的水含量約為180 ppm。 「相當於1公噸月壤中大約有120公克水，1公噸岩石中大約有180公克水。」劉洋介紹。

月球水研究遠未結束。在科研人員們看來，證實月球上存在水並估算水量對「月球村」「月球科研站」的規畫和建設至關重要。

本研究由中科院地質地球所行星科學團隊與上海技術物理研究所、國家空間科學中心、夏威夷大學、南京大學合作完成。

另據央廣網報導，中國載人航天工程辦公室8日表示，8日早上7時55分，經過約兩小時，神舟十三號太空人乘組在地面科技人員的協同下，在太空站核心艙內以手控遙操作方式，完成天舟二號貨運飛船與太空站組合體交會對接試驗。

據報導，北京航天飛行控制中心貨運飛船任務總師鄒雪梅稱，在交會對接中被動飛行器是太空站，主動飛行器是載人飛船或貨運飛船，「以前相當於你在車上，你自己開車，然後進到站裏，現在是說，人在這個站裏操控了一台無人車，讓它進到這個位置，大概就是這個區別」。

試驗開始後，天舟二號從核心艙節點艙前向端口分離，太空人透過手控遙操作方式，控制貨運飛船撤離至預定停泊點。短暫停泊後，轉入平移靠攏段，控制貨運飛船與太空站組合體精準完成前向交會對接。

手控遙操作交會對接作為太空站與來訪飛行器交會對接的重要模式，是無人來訪飛行器自動交會對接的後備手段。此次試驗，是首次由太空人在軌利用手控遙操作設備，控制貨運飛船與太空站交會對接，初步驗證太空站與來訪飛行器手控遙操作系統的功能、性能，以及天地間協同工作程序的合理性。