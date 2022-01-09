嫦娥五號探測數據：1公噸月壤 有120公克「水」
月球上有水嗎？來自嫦娥五號探測數據的最新研究顯示，1公噸月壤中大概約有120公克「水」。在科研人員們看來，證實月球上存在水並估算水量對「月球村」、「月球科研站」的規畫和建設至關重要。另外，神舟十三號三名太空人8日以手控遙操作天舟二號貨運飛船與太空站組合體交會對接試驗。
中國科學報報導，由中科院地質與地球物理研究所（以下簡稱地質地球所）行星科學團隊與多家科研機構合作完成的研究論文，8日在「科學-進展」上發表。這項研究利用嫦娥五號所攜帶「月球礦物光譜分析儀」探測的數據，首次獲得了月表原位條件下的水含量。
需要解釋的是，科學家研究的「水」並不是我們喝的「水」。 「光譜儀所探測到的『水』指礦物裡的水分子或者羥基，在一定條件下才能轉化為我們喝的水。」該論文一作、中科院地質地球所副研究員林紅磊說。
和普遍意義上的液態水不同，光譜儀在月面探測到的「水」都藏在岩石中，水分子代表稍微加熱就可以跑出來的「結合水」，羥基則代表需要較高溫度才能析出的「結構水」。
嫦娥五號光譜儀對採樣區約2米見方的區域進行了光譜觀測，觀測對象除了月壤之外還有一塊沒有帶回來的岩石。數據分析結果為月球上真的存在水增加了新的確鑿證據：嫦娥五號採樣區的水含量在120 ppm（百萬分之120）以下，而岩石中的水含量約為180 ppm。 「相當於1公噸月壤中大約有120公克水，1公噸岩石中大約有180公克水。」劉洋介紹。
月球水研究遠未結束。在科研人員們看來，證實月球上存在水並估算水量對「月球村」「月球科研站」的規畫和建設至關重要。
本研究由中科院地質地球所行星科學團隊與上海技術物理研究所、國家空間科學中心、夏威夷大學、南京大學合作完成。
另據央廣網報導，中國載人航天工程辦公室8日表示，8日早上7時55分，經過約兩小時，神舟十三號太空人乘組在地面科技人員的協同下，在太空站核心艙內以手控遙操作方式，完成天舟二號貨運飛船與太空站組合體交會對接試驗。
據報導，北京航天飛行控制中心貨運飛船任務總師鄒雪梅稱，在交會對接中被動飛行器是太空站，主動飛行器是載人飛船或貨運飛船，「以前相當於你在車上，你自己開車，然後進到站裏，現在是說，人在這個站裏操控了一台無人車，讓它進到這個位置，大概就是這個區別」。
試驗開始後，天舟二號從核心艙節點艙前向端口分離，太空人透過手控遙操作方式，控制貨運飛船撤離至預定停泊點。短暫停泊後，轉入平移靠攏段，控制貨運飛船與太空站組合體精準完成前向交會對接。
手控遙操作交會對接作為太空站與來訪飛行器交會對接的重要模式，是無人來訪飛行器自動交會對接的後備手段。此次試驗，是首次由太空人在軌利用手控遙操作設備，控制貨運飛船與太空站交會對接，初步驗證太空站與來訪飛行器手控遙操作系統的功能、性能，以及天地間協同工作程序的合理性。
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