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青海6.9級地震「像盪鞦韆」 山坍路裂4輕傷

中國新聞組／北京8日電
青海當地時間8日發生6.9級地震。圖為在青海省西寧市，市民紛紛到空曠處躲避。(新華社)
青海當地時間8日發生6.9級地震。圖為在青海省西寧市，市民紛紛到空曠處躲避。(新華社)

8日凌晨1時45分在青海海北州門源縣發生6.9級地震，震源深度10公里。由於1小時內連5震，不少民眾從睡夢中驚醒逃難。 已知4人輕傷，另青海國道227線山體坍方及路面開裂。

「地震搖的感覺像在盪鞦韆，」距離此次震中200多公里的甘肅省武威市古浪縣一位居民說，地震發生時一家人被強烈的震感搖醒，跑到戶外避險時發現滿大街都是車和人，比當地盛大節會聚集在一起的人還多。

在甘肅人的「朋友圈」裡，有關地震的消息綿延互動了數小時。另一位在蘭州醫院療養的崔姓女士稱，「凌晨半睡半醒時，被強烈的晃動感搖醒，頭頂的液體架左右搖擺接近40秒，耳邊還伴有轟鳴聲」。

由於離震央較遠，蘭州、西安等地的大多是住高樓的民眾較有感覺。據中國網友發的照片，有人大半夜跑出來避難，一名女性來不及穿衣服，裹著厚棉被就跑出來了；學校操場上則有許多裹著羽絨大衣的學生們。

美國地質調查局（USGS）稱，地震規模為6.6，震源深度10公里，距離青海省會西寧市約140公里遠。中國地震台網則指出，震央5公里內的平均海拔高度有3674公尺，人煙稀少，距離最近的居住地區有16公里，寧夏銀州、甘肅蘭州、陝西西安等多地有感。

據報導，封城防疫的陝西西安也有感到搖晃，但民眾感嘆，還是睡覺吧，反正搖也不能出去。

在這個地震後25分鐘，甘肅消防發布消息稱，甘肅省消防救援總隊指揮中心已調集張掖、金昌、武威支隊300名消防救援人員35輛消防車、4800餘件套裝備器材趕赴現場，酒泉、嘉峪關、蘭州支隊地震救援專業隊300名消防救援人員已在營區集結，做好隨時增援出動的準備。

青海當地時間8日發生6.9級地震。圖為在青海省西寧市，市民紛紛下樓避險。(新華社...
青海當地時間8日發生6.9級地震。圖為在青海省西寧市，市民紛紛下樓避險。(新華社)
1月8日1時45分，在青海海北州門源縣(北緯37.77度，東經101.26度)發...
1月8日1時45分，在青海海北州門源縣(北緯37.77度，東經101.26度)發生6.9級地震，震源深度10公里。圖為地震震中村落房屋受損嚴重。(中新社)

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