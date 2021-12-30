我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1秒鐘3人染疫 加州破500萬例 全國第1

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

商品標籤不規範 「直播帶貨一哥」李佳琦交整改報告

中國新聞組／北京30日電

浙江省消保委29日發布「雙11」期間平台直播消費體察情況，要求提出整改17位主播中，有近3成存在不合規現象、80批次直播商品近4成不符國家標準，更點名「直播帶貨一哥」李佳琦的直播間內有一批商品標籤不規範。對此，李佳琦所屬的美腕上海網路科技公司表示，立即停止銷售相關商品，對庫存商品進行更改，更改完畢且經新一輪檢測後再上架。

浙江省消保委23日約談電商直播平台包含淘寶、拼多多、京東、快手、抖音等五家業者與主播要求整改，28日已收到整改報告。

據澎湃新聞引述浙江省消保委表示，從提交整改報告看，平台與主播態度端正，提出的整改措施切實可行，針對性強。浙江省消保委表示，將根據提交的整改措施暗訪監督，未來將對直播帶貨形成常態化動態監督機制。

針對整改事項，各平台也回應將透過停播，扣除積分、違約金等對涉事主播予以處罰；下架、封存不符合國家標準的商品。還會設立先行預賠金，保障消費者退貨退款要求等。

除對直播平台商品加強規範要求，在「直播一姐」薇婭被重罰事件後，更受關注的自然是官方對帶貨主播的查稅行動。

此外，在官方反壟斷及加強監管背景下，歷經三年多發展的螞蟻集團旗下醫療眾籌服務「相互寶」28日宣布，將於2022年1月28日24時停止運作。據相互寶公告，該服務從2018年底上線以來，成員已超過1億人，累計救助17.9萬名患者。

而「相互寶」過去曾被銀保監會點名未持有網路保險業務牌照。分析人士認為，網路互助平台用戶數量多、資金池廣大等風險，自然成為官方開刀對象。

檢測 薇婭 保險

上一則

國安疑慮？加拿大中移動1/5停業 接下來可能是華為

下一則

林瑞陽、張庭夫婦被查 官媒：剜掉網路傳銷毒瘤

延伸閱讀

協助明星、主播偷逃稅 中國逮捕數名稅務「黑中介」

協助明星、主播偷逃稅 中國逮捕數名稅務「黑中介」
「雙減」逼轉型 教培大佬直播帶貨 俞敏洪首秀賣農產品

「雙減」逼轉型 教培大佬直播帶貨 俞敏洪首秀賣農產品
花2萬找直播主帶貨 21場賣不到500元 商家覺受騙求退款

花2萬找直播主帶貨 21場賣不到500元 商家覺受騙求退款
樂齡學科技 68歲1人出遊玩直播 朋友同樂

樂齡學科技 68歲1人出遊玩直播 朋友同樂

熱門新聞

朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔