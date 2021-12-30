商品標籤不規範 「直播帶貨一哥」李佳琦交整改報告

浙江省消保委29日發布「雙11」期間平台直播消費體察情況，要求提出整改17位主播中，有近3成存在不合規現象、80批次直播商品近4成不符國家標準，更點名「直播帶貨一哥」李佳琦的直播間內有一批商品標籤不規範。對此，李佳琦所屬的美腕上海網路科技公司表示，立即停止銷售相關商品，對庫存商品進行更改，更改完畢且經新一輪檢測 後再上架。

浙江省消保委23日約談電商直播平台包含淘寶、拼多多、京東、快手、抖音等五家業者與主播要求整改，28日已收到整改報告。

據澎湃新聞引述浙江省消保委表示，從提交整改報告看，平台與主播態度端正，提出的整改措施切實可行，針對性強。浙江省消保委表示，將根據提交的整改措施暗訪監督，未來將對直播帶貨形成常態化動態監督機制。

針對整改事項，各平台也回應將透過停播，扣除積分、違約金等對涉事主播予以處罰；下架、封存不符合國家標準的商品。還會設立先行預賠金，保障消費者退貨退款要求等。

除對直播平台商品加強規範要求，在「直播一姐」薇婭 被重罰事件後，更受關注的自然是官方對帶貨主播的查稅行動。

此外，在官方反壟斷及加強監管背景下，歷經三年多發展的螞蟻集團旗下醫療眾籌服務「相互寶」28日宣布，將於2022年1月28日24時停止運作。據相互寶公告，該服務從2018年底上線以來，成員已超過1億人，累計救助17.9萬名患者。

而「相互寶」過去曾被銀保監會點名未持有網路保險 業務牌照。分析人士認為，網路互助平台用戶數量多、資金池廣大等風險，自然成為官方開刀對象。