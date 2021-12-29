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四川婦兒時被射傷右眼失明 60年後她拿辣椒粉想報仇

中國新聞組／北京29日電
黎曉萍保存的當年看病的單據和公交車票。（取材自紅星新聞）
黎曉萍保存的當年看病的單據和公交車票。（取材自紅星新聞）

四川南充市一名67歲婦人黎曉萍，在去年4月連日拿一袋散裝的辣椒粉，在四川師範大學獅子山校區的宿舍樓下徘徊，引起學校保安的注意，經詢問，原來黎曉萍兒時被木箭射傷右眼失明，現在她想要找當初的肇事者報仇。

香港01報導，黎曉萍生於1953年，父母都是師範大學獅子山校區的教職工，一家人住在學校分配的教職工宿舍。7歲那年，黎曉萍在宿舍樓下玩耍，被木箭射傷右眼，鮮血頓時噴湧而出。雖然她被立即送到醫院救治，但無奈木箭已經貫穿她的瞳孔，右眼永久失明。經了解，肇事者是一名和黎曉萍年紀相仿的男童，名叫伍華勇，他在玩耍時不慎將木箭射傷黎曉萍的右眼。

兩家人對於如何賠償的問題進行長時間的糾紛，起初，伍家人出於愧疚直接付醫藥費，但時間一長就有些厭煩，雙方爭執拉扯五年後，最終鬧上法庭，法院出具調解書，指出伍家承擔主要責任，需要承擔黎曉萍的醫藥費和手術費，之後安裝假眼的費用，伍家需要承擔三分之二，醫藥費和治療費則由黎家負責。

據報導，在黎曉萍的記憶中，伍華勇父母替他打理一切，他卻毫無悔改之心，從未向她道歉。去年4月，黎曉萍聽聞伍華勇的父親去世，起程回到大學，在靈堂上尋找當年的肇事者。

然而，伍華勇在意外後也過得不好。他表示，當初為了給黎曉萍更換義眼，伍家幾乎是散盡家財，父母拚命打工掙錢才彌補自己的過失，弟弟沒錢看病，最後不幸夭折。伍華勇如今只靠2000多元的退休金維生。

在黎曉萍眼中，伍華勇沒有受到相應的懲處，她才將「怒火」發在對方身上，「我體會了60年，現在大家都老了，再不動手，就沒時間了」，於是去街市買辣椒粉，想讓對方難受幾天就算了。黎曉萍被勸說後，最終決定放棄復仇和維權。

去年4月，黎曉萍連日拿一袋散裝的辣椒粉，在四川師範大學獅子山校區的宿舍樓下徘徊，...
去年4月，黎曉萍連日拿一袋散裝的辣椒粉，在四川師範大學獅子山校區的宿舍樓下徘徊，欲向伍華勇報仇。（取材自紅星新聞）

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