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為300元贍養費 老夫婦告4子女 法官落淚：本可要2500元

中國新聞組／北京25日電
考慮到兩位老人行動不便，法官到原告居住地巡迴開庭，不少村民也都到現場旁聽。（取材自北京青年報）
考慮到兩位老人行動不便，法官到原告居住地巡迴開庭，不少村民也都到現場旁聽。（取材自北京青年報）

湖南桃源縣人民法院巡迴法庭一名女法官在當地審理贍養糾紛案，一對年邁的父母提出一個月只需要300人民幣的贍養費的條件，讓女法官忍不住流下眼淚。

法官艾艷萍在庭審哽咽落淚。（取材自北京青年報）
法官艾艷萍在庭審哽咽落淚。（取材自北京青年報）

北京青年報報導，法官哽咽表示，「這是我第一次被感動到」，按照法律規定，這對父母可以要求一個月給2500元的贍養費，但他們只要求給一個子女給300元，「這樣的父母你們到哪裡去找？」最終，經調解，老人與子女就贍養問題達成協議。

據報導，84歲高齡夫婦育有三兒一女，此前一直和小兒子生活。今年5月，老人摔傷癱瘓，需全程照料，但其餘子女不願承擔贍養義務，老人無奈將子女告到法庭。

來源：YouTube

考慮到兩名老人行動不便，且農村留守老人多，法官到原告居住地巡迴開庭，不少村民也都到現場旁聽。庭審過程中，老人的大兒子一度情緒激動，不同意兩個老人的訴求，而兩個老人只是沉默。

法官艾艷萍在庭審哽咽落淚，她說：「在審案子時，這是我第一次被感動到，被你們的父母感動到。因為按照法律的規定，你們的父母可以要求你們一個月給2500元的贍養費，但他們不要求給2500元。我今天還反覆問他們，他們只要求一個人給300元。你們少買一件衣服，少吃點好吃的就可以節約出來。你們自己捫心自問一下，這樣的父母你們到哪裡去找？」

庭審中，艾艷萍全程用湖南話勸說，現場旁聽的村民也當場勸說老人的大兒子。在法官和村民的勸說下，老人的大兒子在調解協議上簽字。庭審結束後，兩位老人互相攙扶著離開。

北京

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