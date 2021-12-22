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為買手機 母遭15歲女兒街頭狂毆 真相曝光被轟：什麼媽

中國新聞組／北京22日電
為了想買手機，少女抓狂不停槌打母親的頭，但真相曝光後，網友反而驚問：「這什麼媽媽？」（視頻截圖）
為了想買手機，少女抓狂不停槌打母親的頭，但真相曝光後，網友反而驚問：「這什麼媽媽？」（視頻截圖）

江蘇常州一名媽媽日前帶著15歲女兒外出，疑似因為買手機的問題和母親爆發口角，女孩突然情緒失控，對著媽媽瘋狂捶打，原本網友大罵少女不孝，直到知情人士出面爆料，揭開該名母親的惡行，風向瞬間大逆轉，不少人驚呼「狠毒的媽媽」。

綜合媒體報導，附近商家指稱，少女是和母親到店裡本來要購買手機，但店家卻表示維修也能使用，因而讓媽媽覺得修手機就好，雙方爆發口角後，路人上前圍觀，讓少女情緒失控。

不過事後有人表示，其實事實和大家看到的影片有些出入「具體原因是女孩手機壞了，存了4000元要買手機，媽媽說幫她墊2000。但是到了店裡聽店員說手機可以修好，於是就不買了，而且拿走了女孩自己攢的4000元。女孩情緒崩潰後，媽媽手裡按著刹車不讓走。

不僅如此，兩人發生爭執後，母親還故意停在路邊讓民眾圍觀，少女覺得丟臉，希望母親趕緊離開，但母親執意不肯，才導致少女情緒崩潰，甚至毆打母親的安全帽。

這時輿論也反轉，紛紛同情起女孩「我能體會，大人說話不算數，其實到最後不是買不買手機的問題。而是不尊重和欺騙。」、「這應該不是親媽，要不捨不得讓閨女這麼被人圍觀敗壞名聲，就是不走」、「精神折磨，讓孩子崩潰，把這種心思用在工作上，她買一千台手機都足夠了，卻用來對付女兒」、「那些圍觀的人、拍視頻的人、指指點點的人，大多數是那種喜歡用評判他人來標榜自己道德高尚的人，但他們從來沒想過他們的評判本身可能就是不道德的、不客觀的、不理性的，看似關心實則冷漠」。

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