安徽強拆老宅？7旬女屋主肋骨斷、女兒遭扒衣

事發現場的湯女士。（取材自西南商報）

安徽省蚌埠市日前有居民在網上爆料稱，自家老宅遭到燕山鄉政府強拆，官員一幫人強行進入其年近8旬的父母家中，毆打其父母，並強行抬進屋內。父母被雙雙打進醫院，母親斷了兩根肋骨，家中女子衣服則遭拉扯，上身被扒到剩內衣。

發該微博 的湯姓網友稱，燕山鄉黨委書記方國勝組織一幫人使用砸門、砸窗、翻牆方式，進入其父母家中。強行把他們往外拖拽、毆打，並強行抬出屋後再次毆打，惡意毀壞家中財產。

湯姓網友稱，被拆的房子是他父母和姊姊的，影片是他妻子在樓上拍的，哭喊聲是他8歲女兒發出的，「我女兒被這突如其來的一幕嚇哭了，事後好幾個晚上都做惡夢。」

西南商報報導，湯先生的母親姓王，今年72歲，父親年屆8旬，平時兩老居住在該處。湯先生姊姊稱，當天她向公司請假後騎車往家趕，先看到母親被幾名女子按在地上，接著衝過來幾名壯漢將她按倒在地，她掙脫後又被追上來按倒，母親此時被幾名男女拖上救護車控制。

「我再次掙脫往家裡衝去，看到父親躺在地上，我又被按倒在地，我的膝蓋破了流血，他們全然不顧，把我抬起來往外扔。」湯女士回憶說，當天她穿的是黑色套頭毛衣，發生爭執後她的毛衣被人扯掉，她凍得有些發抖。

湯女士出示的影片中，她只穿著一件胸衣，地上掉了一隻白色鞋子。

另據香港 01報導，湯姓網友稱現場圍了很多人，還開來挖掘機和救護車，將父母唯一合法房屋推倒，「父母住院快一個月了，治療費用都是借的，至今無人過問此事。」

民警：我們管不了

據央廣網報導，針對此事件，當地派出所警員回應稱「那是鄉政府拆遷行為」，他們「管不了」，又指現場沒有發生毆打。

另外，該鄉政府多名官員以「不知道」、「不便接受採訪」等理由回絕採訪。