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王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

「現在妳是鈕鈷祿．靚蕾」 中國網友一面倒挺李靚蕾

中國新聞組／北京20日電
網友幫李靚蕾打氣：「從前的李靚蕾已不在了，現在是鈕鈷祿·靚蕾」。（取材自微博）
網友幫李靚蕾打氣：「從前的李靚蕾已不在了，現在是鈕鈷祿·靚蕾」。（取材自微博）

遭前妻李靚蕾爆料長文重擊後，王力宏19日深夜發文反擊，稱自己沒有對婚姻不忠，5年多的婚姻他活在恐懼勒索和危險之下，並再次強調結婚是被李靚蕾拿孩子威脅。另外王力宏還抖出李靚蕾原名「西春美智子」，指李靚蕾並非一毛錢都不要，希望李靚蕾可以讓他見孩子等等。王力宏似乎想藉發文拿回「話語權」，不料卻遭網友一面倒的圍剿，更被譏為膽小鬼，「李靚蕾不睡覺他都不敢發」，還被酸「憋一天就憋出個這，你歌詞是自己寫的嗎」。

王力宏意有所指的稱「李靚蕾原名西春美智子」，遭網友痛罵，「西春美智子怎麼了？？福原愛老公我們也照樣罵，我們中國人就是這樣講道理」，「日本名字咋啦，說出這個，他也真小人」，「日本人有理我們也是站日本人的。不信你去問問福原愛」，還有網友直指「通篇強調西春美智子，感覺是在利用大陸人討厭日本人的情況想扳回一局呢」、「指望打愛國牌讓社會主義人民群眾給你出頭也太好笑嘞」。

關於王力宏文中指「被李靚蕾拿孩子威脅」、「5年多婚姻活在恐懼勒索和危險之下」，也被網友大酸「合著三個孩子都是威脅的？騙傻子呢」，「活在恐懼中卻五年生了三個孩子？」「避重就輕拿孩子打親情牌，我一個男的都看不下去，你通篇三個寶貝孩子，說實在的我真沒感覺到你有多喜歡你的三個孩子，總結一下全文就是為了三個孩子放過我吧」，「孩子都能打成孩字，虧你能唱龍的傳人，你是蝦的傳人」，「力宏啊，我老婆一直是你忠粉，將你和家庭視作模範，她昨晚跟我說，原來她身邊的我不知比你強多少倍，感謝你幫我一雪前恥，謝謝」。

除了一面倒的圍剿王力宏，網友也不忘持續幫李靚蕾打氣「姐姐好剛！好喜歡」、「姐！給我錘她們」、「支持姐，錘死她」、「從前的李靚蕾已不在了，現在是鈕鈷祿·靚蕾」。李靚蕾凌晨微博發文回應時特別改為簡體字，網友大喊貼心。

李靚蕾 王力宏 日本

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