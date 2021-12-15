「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

受一胎化影響，中國父母對子女的疼愛加倍，也寵出不少「巨嬰」，「中國第一懶人」楊鎖，因為懶得走路，還要父親用扁擔挑著走，而他有手有腳卻連吃飯都靠別人餵，最終活活餓死，年僅23歲。

騰訊新聞報導，楊鎖1986年出生在河南 信陽，由於是家中獨子，所以父母非常寵愛他，簡直是「捧在手裡怕摔了，含在嘴裡怕化了」。

普通小孩一兩歲就開始自己學走路，但楊鎖每次出門都是父母用扁擔子挑著走，甚至到了上小學的年紀，吃飯都還要父母餵，不想走路，父親背著送到校門口。

在父母的溺愛下，楊鎖不僅在家中懶得動，上學後也不喜歡寫作業，老師只要對他嚴厲一些，楊鎖回家就告訴自己的父母；父母也不分青紅皂白到學校投訴老師，因此連老師也不敢再嚴加管教楊鎖。

楊鎖13歲那年，父親因肝病去世，母親依舊寵著他，也不讓他做家務，沒有多長時間，楊鎖的母親因為勞累生病，最後還是不幸撒手人寰。

母親去世沒多久，喪失生活能力的楊鎖，把家中值錢的東西都變賣一空，等錢花完，就到村裡跟各家討飯吃。

堂哥楊德玉看他可憐，安排楊鎖到自己工作的建築工地工作，沒想到楊鎖到了工地後，嫌太熱了就跑回家，到後來楊鎖連上廁所都懶得出門，每次想上廁所，就在旁邊挖個坑，用土埋一埋就可以。

天冷的時候，為了取暖，楊鎖把家裡能燒的東西都燒了，連床都劈了。2009年12月某天，堂哥楊德玉想著楊鎖幾天沒吃飯了，拿著飯和被子去探望他，沒想到一進他家門，楊鎖就已經餓死，年僅23歲。

為了警醒世人，楊鎖的懶人事蹟被拍成了電影 「罪愛」，用來警醒一些以愛之名，親手剝奪並毀掉孩子的一生的父母。