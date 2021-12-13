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英國出現Omicron變種病毒致死首例

女校長詐5000萬 網遊花3000萬 警準備查…發現死亡1周

中國新聞組／北京14日電
涉事女校長。（取材自微信）
涉事女校長。（取材自微信）

近日，四川瀘州市合江縣某民辦學校校長童某因涉嫌詐騙超過5000萬（人民幣，下同），玩網遊「燒掉」3000萬的消息受到廣泛關注。然而，就在警方立案偵查的隔天，童某就被發現死亡，而且經法醫鑑定死亡時間在一周左右。瀘州警方表示，已準備撤案。

揚子晚報引述證券時報報導，童某長期擔任四川某教育集團旗下位於瀘州市合江縣的某民辦學校小學段校長，2017年至2020年，憑藉該校小學段校長的身分，對外宣稱可入股相關民辦幼兒園、培訓學校或配送公司，以高額回報為誘餌，涉嫌詐騙學生家長、親朋好友等人5000餘萬。

童某曾是一位優秀教師，多次獲得過國家、省、市等多個級別的優質課競賽獎項，且長期擔任校長，因此對於她推薦的「投資項目」，不少「投資人」都深信不疑。

童某對外宣稱可入股相關民辦幼兒園，以高額回報為誘餌，涉嫌詐騙學生家長、親朋好友等...
童某對外宣稱可入股相關民辦幼兒園，以高額回報為誘餌，涉嫌詐騙學生家長、親朋好友等人5000餘萬。（取材自微博）

童某因癡迷於網路遊戲，特別是向一款角色扮演類網遊充值竟高達3000萬，她在遊戲中掌控的戰隊連續兩年奪下年度冠軍。很多玩家稱童某在遊戲中出手闊綽：「無人不知她的消費力，實際消費嚇人，對敵人全用錢砸。」

有受害人表示，從今年3月份開始，童某就失聯過一次，家屬報案後，在一個網吧裡找到了她。令受害人感到驚訝的是，對於詐騙得來的巨款，童某並沒有買車買房，而是將其中大部分花在了遊戲上。

瀘州市公安局江陽區分局經濟犯罪偵查大隊出具的《立案告知書》表示，「童某涉嫌合同詐騙案一案，我局認為有犯罪事實發生，現該案已於2021年6月7日立案偵查。特此告知。」而在一天後的6月8日，童某的屍體在重慶市永川區長江水域被發現，死亡時間在一周左右。

目前該學校官網已無法打開。（取材自揚子晚報）
目前該學校官網已無法打開。（取材自揚子晚報）

被害人曾向該教育集團瀘州負責人反映童某的問題，公司對此進行了調查。2020年12月，童某就從原先的合江縣某民辦學校小學段校長職位上「離職」。

部分受害者表示，他們認為童某往遊戲平台充入的是詐騙獲得的巨款，且已遠超出正常玩家的消費水平，而童某已經死亡，他們希望遊戲平台能夠退還一部分款項。

對於這一問題，江蘇億誠律師事務所的徐旭東律師認為，現行法律並未要求運營方鑑別遊戲玩家資金來源的合法性，因此這一要求並無法律依據。童某已死亡，按照法律規定將不再追究其刑事責任。

詐騙 投資 教育

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