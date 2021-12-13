女校長詐5000萬 網遊花3000萬 警準備查…發現死亡1周

涉事女校長。（取材自微信）

近日，四川瀘州市合江縣某民辦學校校長童某因涉嫌詐騙 超過5000萬（人民幣，下同），玩網遊「燒掉」3000萬的消息受到廣泛關注。然而，就在警方立案偵查的隔天，童某就被發現死亡，而且經法醫鑑定死亡時間在一周左右。瀘州警方表示，已準備撤案。

揚子晚報引述證券時報報導，童某長期擔任四川某教育 集團旗下位於瀘州市合江縣的某民辦學校小學段校長，2017年至2020年，憑藉該校小學段校長的身分，對外宣稱可入股相關民辦幼兒園、培訓學校或配送公司，以高額回報為誘餌，涉嫌詐騙學生家長、親朋好友等人5000餘萬。

童某曾是一位優秀教師，多次獲得過國家、省、市等多個級別的優質課競賽獎項，且長期擔任校長，因此對於她推薦的「投資 項目」，不少「投資人」都深信不疑。

童某對外宣稱可入股相關民辦幼兒園，以高額回報為誘餌，涉嫌詐騙學生家長、親朋好友等人5000餘萬。（取材自微博）

童某因癡迷於網路遊戲，特別是向一款角色扮演類網遊充值竟高達3000萬，她在遊戲中掌控的戰隊連續兩年奪下年度冠軍。很多玩家稱童某在遊戲中出手闊綽：「無人不知她的消費力，實際消費嚇人，對敵人全用錢砸。」

有受害人表示，從今年3月份開始，童某就失聯過一次，家屬報案後，在一個網吧裡找到了她。令受害人感到驚訝的是，對於詐騙得來的巨款，童某並沒有買車買房，而是將其中大部分花在了遊戲上。

瀘州市公安局江陽區分局經濟犯罪偵查大隊出具的《立案告知書》表示，「童某涉嫌合同詐騙案一案，我局認為有犯罪事實發生，現該案已於2021年6月7日立案偵查。特此告知。」而在一天後的6月8日，童某的屍體在重慶市永川區長江水域被發現，死亡時間在一周左右。

目前該學校官網已無法打開。（取材自揚子晚報）

被害人曾向該教育集團瀘州負責人反映童某的問題，公司對此進行了調查。2020年12月，童某就從原先的合江縣某民辦學校小學段校長職位上「離職」。

部分受害者表示，他們認為童某往遊戲平台充入的是詐騙獲得的巨款，且已遠超出正常玩家的消費水平，而童某已經死亡，他們希望遊戲平台能夠退還一部分款項。

對於這一問題，江蘇億誠律師事務所的徐旭東律師認為，現行法律並未要求運營方鑑別遊戲玩家資金來源的合法性，因此這一要求並無法律依據。童某已死亡，按照法律規定將不再追究其刑事責任。