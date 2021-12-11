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浙江疫情反彈多地停工停產 寧波恐封港

記者黃雅慧／綜合報導
在杭州市上城區的近江農品匯，商戶們接受核酸檢測。（新華社）
在杭州市上城區的近江農品匯，商戶們接受核酸檢測。（新華社）

浙江疫情加劇，寧波政府對鎮海區施行臨時封閉管理，寧波石化產品均不能送貨，寧波、慈溪、餘姚等地的工廠被迫停工停產，當前脆弱的供應鏈雪上加霜，有行業協會發出緊急聲明求救。

據本報系經濟日報報導，鎮海區除了是舟山港重要的組成部分，也是浙江地區石化產業所在，外界也擔憂是否重演舟山梅山碼頭8月封港歷史。據統計，舟山港為全球第三繁忙貨櫃港，當時封港加劇塞港狀況。目前海運系統與全球經濟尚未復原，如再封港可能對全球物流與供應鏈造成衝擊。

寧波也是中國聚酯各環節重要的生產基地，此次寧波鎮海區的疫情也會一定程度上影響當地的塑化市場。截至目前，寧波台廠康普孫公司「康普化工」、永冠子公司「陸霖機械」因配合當地防疫政策而宣布停工。

根據各地發布通知看，浙江停工停產涉及紹興上虞區、寧波鎮海區、杭州蕭山區；據通報，9日新增6例確診病例和23例無症狀感染者，分布在寧波市、紹興市、杭州市；10日新增本土病例51例，也有35例在浙江，為了防止疫情擴散，多地升為中風險。

據了解，龍山鎮、濱海經濟開發區所有企業8日一律停工停產；紹興市將上虞區提升至Ⅰ級響應，擴大臨時管控區域，對臨時管控區其他各類企業暫時停工；杭州9日發布部分區域實施公共活動限制性措施，要求危化品企業要有序停產，保障安全。

浙江疫情防控升級的三個地區多為化工集中區域，匯集紡織原料生產、下游聚酯消費、包括芳烴產業、聚烯烴產業、還有危化品生產等。其中，鎮海地區作為國內重要的石化基地，其管控升級對部分化工品的影響較大。

財聯社報導，包括新和成、閏土股份、中欣氟材、貝斯美、鋒龍股份、陽光照明等多家上市公司，位於紹興上虞的上市公司生產基地都進入停產階段。

紹興上虞上市公司停產的時間尚無明確時間表，多數上市公司人士表示，復產尚需等有關部門通知，具體影響尚無法準確預估。

杭州灣的上虞經濟技術開發區，目前集聚大量化工企業，業內人士分析，除部分工業企業停工，這輪浙江疫情目前主要影響的是物流運輸，降低原料運輸和產品發貨的效率。

據報導，上虞地區多家公司面臨無法發貨的問題，紹興疫情區域車輛和司機的管控已經加強，原則上目前貨運的要求是「不進不出」。

浙江疫情加劇，多地停產停工，圖為舟山新奧大型液化天然氣接收及加注站。（新華社）
浙江疫情加劇，多地停產停工，圖為舟山新奧大型液化天然氣接收及加注站。（新華社）
上虞廠區有許多化工廠（取材自微博）
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