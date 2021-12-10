疏通廁所被收5380元 師傅辯：出勤費+用11瓶特效藥水

劉小姐上網找人疏通出租屋的馬桶，被收費5380元人民幣。（取材自瀟湘晨報）

上網找人疏通馬桶，卻收到天價帳單。中國廣西省南寧市一名劉小姐住在出租套房，某天家裡馬桶堵住了，她就到淘寶上搜尋一家專門疏通廁所的公司；對方告訴她「一般疏通」只需要收費100元人民幣，沒想到師傅通完馬桶後，卻跟她收費5380元（人民幣，下同，約847美元），女子不滿師傅未事前詢問就多次使用11瓶的特效藥水，氣得向淘寶舉報。

瀟湘晨報報導，劉小姐日前發現家裡馬桶不通，於是聯繫房東 ，但房東告訴她，臨時找不到通廁所的師傅，劉小姐只好自己想辦法。劉小姐隔天上淘寶搜尋了一家專門疏通管線的店家，對方報價一般疏通只要收費100元，劉小姐就立刻請人來修理。

師傅上門後表示，溶解水有分380元一瓶和480元一瓶兩種，劉小姐以為疏通一次用不了多少溶解水，便選擇480元的溶解水，並問大概需要用多少瓶？劉小姐抱怨，師傅沒說清楚，只表示「用多少不知道，試一試才知道」，就開始進行通馬桶作業。過不到半小時，師傅告訴她馬桶疏通好了，並開價5380元。

劉小姐覺得收費太高昂，問師傅為什麼要收這麼多錢？師傅表示，通馬桶共用了11瓶溶解水，加上出勤費用「就是這麼多。」由於兩人單獨待在家中，劉小姐擔心對方會對她不利，只好先找朋友借錢，付清通馬桶的費用。

事後劉小姐表示，她透過手機 轉帳的方式付款，帳單顯示對方姓李，但對方在收費後沒有提供收據或者發票，她也無法向房東報帳；房東則認為她是被坑了，於是劉小姐只好去警局報案，希望男子可以出面協商。不過師傅拒絕出面，只同意視訊協商，甚至威脅劉小姐「不要關視頻，關視頻的話後果自負」。劉小姐表示，她關了視頻後對方就發語音，態度很凶。

警方則表示這屬於經濟糾紛，劉小姐只能透過民事訴訟的方式提告維權，員警無法直接逮捕師傅，劉小姐只好到淘寶檢舉這家店，希望淘寶公司可以給出合理處置。