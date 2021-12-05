警長涉盜墓 兄弟檔藏品超洛陽博物館 驚天大案重啟調查

時任洛陽市孟津縣公安局政委、後任局長的老二宋彥海。（取材自上游新聞）

河南 省洛陽市公安 局日前發布通告，公開徵集二級高級警長宋彥海其兄弟四人違法犯罪線索。有消息指，宋彥彬、宋彥海、宋彥慶、宋彥洪四兄弟涉及盜墓、倒賣文物等案，私藏的文物數量和品位，甚至遠超洛陽市文物博物館 。之前的7月14日，河南省司法廳原廳長王文海被省紀委立案調查，這意味著擱置十幾年的「12·10」洛陽驚天文物大案，終於開始重啟偵查。

上游新聞報導，此案源自2002年年末，公安部接到一封由海外寄出的舉報信，舉報者稱透過朋友展某邀請，參觀洛陽一棟民宅，內有漢唐文物200多件，一匹1.2米高的三彩馬堪稱是國寶。展某告訴他，文物是洛陽的宋氏兄弟存放的。

他後來去參觀了洛陽市文物博物館，發現宋家兄弟所私藏的文物數量和品位，遠超博物館。他良心不安，如果不徹查此事，國家將蒙受巨大損失。

洛陽博物館唐三彩館裡的三彩俑。(取材自洛陽博物館官網)

2002年12月10日，洛陽市公安局秘密偵查發現，宋氏兄弟共四人，老大宋彥彬和老三宋彥慶，從1990年開始從事盜挖、倒賣、走私文物犯罪活動；老二宋彥海，時任洛陽市孟津縣公安局政委、後任局長；老四宋彥洪，在洛陽市公安局刑偵支隊工作，其岳父是洛陽市主管組織工作的市委副書記。

據報導，宋氏四兄弟「兩紅兩黑」，掌控了洛陽盜墓地下市場和文物倒賣市場的涉黑集團，十餘年獲取暴利數千萬元，並用金錢在河南政界、警界織就了一張強大神秘的關係網。

專案組證實，宋氏兄弟在洛陽市公安局刑警支隊緝私隊隊長曲金華以線人為名保護下，對古墓進行瘋狂盜挖，並聯繫廣東、港澳等地區的文物販子交易，並在洛陽和廣州各設有專門倉庫保存文物。

曲金華涉嫌打電話通風報信，讓宋氏兄弟逃脫。除了曲金華，還有廳級幹部捲入此案。專案組的舉報材料稱，該案遭到河南省司法廳原廳長王文海的插手，為「12·10」專案主要嫌犯充當保護傘。2021年7月，河南省紀委通報王文海涉嫌嚴重違紀違法，接受調查。文物案偵辦期間，他擔任河南省紀委第五紀檢監察室主任（副廳級）。