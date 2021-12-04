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康美藥業案連坐重罰 43獨董掀「逃亡潮」

中國新聞組／北京4日電

上市公司康美藥業早前因財務造假而被法院重判，董事長馬興田一審判囚12年，5名獨立董事需要共同承擔人民幣3.69億元賠償。一向被視為公司「花瓶」的獨立董事這回「攤上事了」，「傾家蕩產」的重罰連坐掀起其他獨立董事「逃亡潮」，至今已有43名獨立董事請辭。

中央社引述港媒報導，主營業務為中藥飲片的生產和銷售的康美藥業，因造假案重罰連坐獨立董事，這五名獨立董事多為大學教授，並不參與康美藥業日常經營管理，每年在康美藥業擔任獨董獲得的薪酬為十萬元左右。

這是中國首次有獨立董事因為公司犯錯而要承擔責任，一夕之間令獨立董事成為高風險職業。自康美案一審判決後，上月（11月）12日至月底有43名獨立董事請辭，創下近年新高。

康美案也推動「董責險」熱賣，保額也大幅提高，從過去不到5000萬元保障額度，提升至5000萬至1億元。

多位險企人士表示，預計董責險保費近期將出現明顯上漲，主要有兩個原因：一是康美藥業案之後，險企普遍意識到之前對董責險承保風險認識不足，保險費率嚴重偏低；二是自去年以來，董責險費率已出現較大提升，部分承保項目甚至出現翻倍漲費現象。

報導指出，獨立董事制度始自1993年，當時青島啤酒在香港和上海同步發行上市，青島啤酒按照香港交易所的規定，聘請了兩名獨立董事，成為中國首家設立獨立董事的上市公司。2001年，證監當局進一步推行獨董制度。

在中國，獨立董事是指獨立於公司股東且不在公司內部任職的人，他們與公司或公司經營管理者沒有重要的業務聯繫或專業聯繫，以便可對公司事務作出獨立判斷。

但實際上，中國的獨立董事一向被許多人視為公司的花瓶，未能發揮應有作用，有些人甚至與公司同流合污。

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