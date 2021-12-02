狠夫騙保還債 網購河豚毒素殺妻

浙江一名34歲王女，被同事發現死於家中服毒身亡，兇手竟然是新婚兩個月的丈夫。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

浙江省台州市34歲王女上月失蹤，被同事發現死於家中，兇手竟然是她新婚兩個月的丈夫。警方調查，丈夫引誘妻子服毒致死，目的是為獲取意外保險 賠償。

上游新聞報導，涉嫌殺人的戴姓男子，曾有過一次婚史，是浙江省台州市林業局公職人員；殺妻目的是為了償還炒股、炒虛擬貨幣 而欠下的巨額債務。他與王女結婚時，就已有騙保想法，同時在殺妻後對罪行供認不諱。

報導指出，被告人戴男因炒股失敗負債260多萬元(人民幣，下同)，遂產生殺人騙取保險金的惡念。 2020年4月26日，戴男讓王女投保一份200萬定期壽險 ，在保險90日免賠期即將到期前與王女結婚後，並讓王女將保險受益人從父親變更為配偶。

自2020年6月開始，戴男通過5名女性朋友2次網購珍珠粉膠囊、5次網購河豚魚乾、4次網購河豚毒素。 2020年9月11日，戴男親手將20毫克河豚毒素裝填進兩顆珍珠粉膠囊中。 2020年9月12日讓王女服用，且在王女反映嘔吐後，再次要求王女服下第二顆毒膠囊，導致王女死亡。

報導稱，從投保、結婚到更改受益人，都是戴男誘導王女完成。此外，戴男每次購買珍珠粉、河豚毒素時，都要求女性朋友匿名、借用他人名義購買或者在購買後更換手機卡、刪除微信等方式。

王女家屬律師認為，戴男為騙取保險金而直接故意殺人，情節、手段極其惡劣，請求判處被告戴男死刑。因其犯罪行為，給王女家人造成了極大的經濟和精神損失，也應予以賠償。