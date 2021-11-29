莊稼全被毀了…河南農民夫婦獵殺8野豬 判刑罰款

村民抬走被獵殺的野豬。（取材自紅星新聞）

河南 南陽市淅川縣一對夫婦近日因3個月內獵殺了至少8頭野豬，犯非法狩獵罪，分別被判有期徒刑1年半、緩刑2年，以及有期徒刑1年、緩刑2年。雖然兩名被告認罪認罰，卻在庭上坦言他們的莊稼遭野豬糟蹋得非常嚴重，迫不得已才獵殺野豬。

上述判決引起輿論爭議，吳某、胡某在庭上辯稱︰「野豬給地裡莊稼糟蹋得非常嚴重，才滅了牠；麥子損失了30多畝，吃得也沒啥了，70多畝玉米也被吃得絕收。」他們表示已認識到自己的錯誤，願意認罪認罰。

被野豬破壞的農作物。（取材自橙柿互動）

都市快報報導，同村村民提起野豬來就咬牙切齒，一肚子仇恨。村民老余說，「差不多村里人的莊稼，都被野豬糟蹋過。打又打不得，趕又趕不走。加上野豬兇猛，沒人敢靠近這麼多的野豬，只能眼睜睜地看著它們破壞莊稼。」另一位村民表示，這些年，老吳夫妻倆過得很不容易，夫妻承包了一些山坡地，老吳老婆有冠心病，幹不了體力活，所有的莊稼活都是老吳來承擔。忙不過來，他只有花錢僱人。可是，付出了錢和勞力，到頭來今年種了70多畝的玉米、還有30畝小麥，都野豬糟蹋了。

不少網友對該夫婦也大表同情，有人直問「農民的損失誰來賠？」「違法犯罪固然不對，但30畝麥子、70多畝玉米被拱，不給想想辦法？」「農民太難了」。

被抓捕的野豬。（取材自橙柿互動）

澎湃新聞報導，淅川縣人民法院環資審判團隊日前在倉房鎮下寺碼頭，公開審理該宗非法狩獵案。吳某、胡某夫婦被控在今年5月至7月間，於倉房鎮清泉村附近山林，以電網等工具狩獵野豬；當地警方今年7月28日展開行動，於他們家中搜出1頭整豬、豬腿25個、豬頭2個、豬蹄4個，共重224公斤。由於淅川縣全境為禁獵區，全年為禁獵期，電網為禁用捕獵械具，法院遂當庭宣判，除了上述判刑外，吳某、胡某還要向淅川縣人民檢察院交付非法狩獵給國家造成的損失費用共4000元人民幣(約625美元)。