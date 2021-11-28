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老師出作業…找周杰倫聯繫方式 網：是王牌特工學校？

中國新聞組／北京28日電
文一給學生上課。（取材自華龍網）
文一給學生上課。（取材自華龍網）

重慶一高校教師近日引發關注，原來這個老師給學生們留了一份特別的作業：要求學生找到周杰倫、郎平等名人的聯繫方式。不少網友不禁吃驚地問：「這是『王牌特工學校』布置的作業嗎？」

華龍網報導，重慶城市科技學院藝術與傳媒學院講師文一表示，「這其實是大一網絡與新媒體專業《新媒介素養課》的課後作業，主要是為了鍛鍊學生的實踐能力。」 文一說，當時布置這份作業有兩個原因，首先是結合新媒介素養課的內容去練習同學們搜索信息、辨析信息和運用信息的能力；其次學校網絡媒體專業的學生，未來的職業方向多為記者，而作為媒體記者，尋找被採訪對象的聯繫方式，這本身就是一種基本功，如果沒有這項能力，是無法從事新聞記者這個職業。

文一表示，「我們之前在課堂上其實已經講解過一些方式和方法了，可以通過正規的渠道找到相關的聯繫方式。比如很多明星，他的官方平台本來就有公開的聯繫方式和郵箱，並不像大家所想像中那麼困難。」

同時，文一強調，這份作業和大家所想的「人肉」他人的行為完全不同，「我們作業要求的第一點就清楚地寫了，要合法合規，從公開的信息當中去尋找和辨別信息。」文一表示，後期也會把這次意外走紅的現象和經歷，進行總結和分析，成為一份鮮活的教學案例。

據了解，文一在2018年成為教師之前，是一名從事12年新聞工作的記者。對於此次意外走紅，文一既吃驚又高興。在他看來，新聞工作者，尋找被採訪對象的聯繫方式，是一項基本技能，並不是一件特別的事情，大家對這份作業的關注讓他頗感意外。

周杰倫

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