賣8元燴麵助弱勢被掌摑 他開店十多年仍欠債租房住

鄭州網絡紅人「羊肉哥」孫合理。（取材自時代封面）

孫合理是河南鄭州 的一家羊肉燒烤店老闆，因十多年來免費為弱勢群體的殘疾人、環衛工人送羊肉，成了網路紅人，並被稱為「羊肉哥」。近日羊肉哥所開的「八元（人民幣，下同）燴麵店」遭陌生人「踢館」，他也被掌摑事件引發關注後，大家才知他開店十多年不但沒積蓄，還欠債三、四萬，如今仍租房住。

孫合理早年在酒店任職大廚，2010年辭職在街邊擺攤賣燒烤，從那時起，他每年都會向弱勢社群 派羊肉。上個月開始，他在店內售賣羊肉燴麵，每碗僅售八元，受到很多清潔工及有困難人士歡迎，生意很好。目前，孫合理也是擁有近20萬粉絲的抖音「大V」。

但他也一直面臨各種騷擾威脅，要他不要再賣八元燴麵。21日晚上，一名男子上門威脅並質問孫合理為何把燴麵賣得這麼便宜，並叫囂︰「八元的麵，你害了多少人？你獻什麼愛心？我讓你這個店開不下去！」隨即掌摑孫合理，孫未還手，只是退開並報警求助。警員抵達後警告了男子，並要求他立即離開。

時代封面報導，孫合理表示，打人者隔天晚上到店裡，當面向他和家人道了歉。目前尚無證據證明他是開燴麵館的同行，也無證據證明是受了同行的慫恿，算是酒後上門找事。他還表示，自己會繼續賣「八元燴麵」。

被問到已在鄭州開店十多年，現在有多少積蓄？孫合理說，不但沒有積蓄，還欠了三、四萬的外債。但他仍堅持為弱勢群體送羊肉，「有錢時多送，沒錢時少送，但不能不送。」

孫合理說，他們一家四口現在租住在一個三、四十平米的房子裡，裡面只有一張床，還需要有人睡在地上。房間雖然沒有暖氣，但一家人很滿足。

至於「八元燴麵」有利潤嗎？孫合理說，只要能裹住房租、不賠錢就行。「今年由於疫情和水災的原因，好心的房東已經為我減免了1萬元的房租，我會繼續盡我所能去關愛別人。」