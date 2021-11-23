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河北大學男偷拍女生如廁 學生：背後或有非法傳播鏈

中國新聞組／北京23日電
部分學生質疑偷拍背後或有非法傳播等亂象。（取材自新黃河）
部分學生質疑偷拍背後或有非法傳播等亂象。（取材自新黃河）

河北大學一男生疑進女廁偷拍一事引發網路輿論關注，一度被推上熱搜。學校相關規定對涉事學生留校察看處分，但引來不滿。發起維權成員之一的學生小安表示，他們懷疑這並非一起普通的偷拍事件，其背後或許還隱藏著非法傳播，甚至交易偷拍視頻照片的現象。

新黃河報導，事情發生在河北大學七一路校區一教學樓的二樓女廁，有一名女同學在上廁所時發現一旁有閃光燈，她趕緊跑了告訴其他同學。後來，保安將廁所裡的一名男生帶走，警方也介入調查。經過調取監控發現，這名男生當天早上8點多就進了女廁所。事後，學校按照相關規定對涉事學生留校察看處分。

小安不認可學校的處理結果和態度，「至今，學校也沒向大家通報過這個事件，甚至也沒有發出大家上廁所應該注意等提醒」。

此外，幾個月前四川外國語大學出現偷拍事件，其中有流傳出多張照片實為河北大學廁所照片，其中就有被偷拍的女同學。另外，國外網站上與「廁拍」相關內容裡存在與河北大學廁所細節一致的偷拍圖，且存在非法交易。小安說，「這些內容說明學校裡可能存在長期偷拍女廁的人員，並且將照片視頻上傳至網路傳播，甚至交易」。

小安和同學們也針對這起廁所偷拍事件成立一個平台，幫助女學生維權。他說，「女生遇到這種事情，有時候因為膽小害怕，也不想把事情擴大，通常選擇了隱忍」。為了保護學生們隱私安全和懲治不法分子，他們向全體學生和社會公眾發出呼籲，希望在這件事上，一是能得到官方回應，二是對涉事男生是否參與偷拍並非法交易進行徹查，三是徹查女廁偷拍交易問題，揪出不法分子。

學生們向校長郵箱發送了聯名信件，稱他們「合理認為河北大學存在一條以偷拍獲利的鏈條」，希望學校公布事件真相，如有偷拍鏈條予以清除，並建立合理的上層下級溝通渠道，使學生有途徑表達訴求。

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