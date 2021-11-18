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彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

26天每日12小時 比亞迪36歲男疑超時工作猝死

中國新聞組／北京19日電
一名36歲比亞迪員工日前被發現猝死在租屋處，該名員工生前曾連續超時高強度工作。（取材自澎湃新聞）
一名36歲比亞迪員工日前被發現猝死在租屋處，該名員工生前曾連續超時高強度工作。（取材自澎湃新聞）

新能源車企比亞迪一名36歲員工日前被發現猝死在租屋處，該名員工的工作打卡紀錄顯示，10月分他有26天工作時間長達12小時左右，家屬認為，他的去世與生前曾連續超時高強度工作有關，目前死因還未被確認。

澎湃新聞報導，該名王姓員工5日被發現猝死在出租屋中，還未做屍檢，他的實際死因目前尚不明朗。

王男的工作打卡紀錄顯示，10月分有26天工作時間都在12小時左右。工牌顯示，他生前是比亞迪汽車有限公司第十一事業部員工，他的親屬從手機中調取了工作打卡紀錄，從10月28日到11月3日，王江龍連續上了7個夜班，其中6個班工作時間在12小時左右。事發前一天的11月3日，王江龍早上8時05分下班，當天晚上7時38分上班，到4日零時39分請假下班。

王江龍親屬說，警方推斷王江龍的死亡時間為11月4日晚上7時到10時之間。

打卡紀錄還顯示，整個10月，王江龍只有10月1日、3日沒有打卡紀錄，從10月4日起，他開始上夜班，每天晚上7時半左右打卡上班，至次日7時半到8時左右打卡下班，這段期間，他只在17日、18日、27日、28日休息了四個白天兩個晚上。整個10月他的工作時間在280小時左右。

王江龍的堂哥表示，王江龍出事後，家屬多次和比亞迪公司相關人員協商，但比亞迪人員認為，王江龍是在租屋處去世，和公司無關，「他們開始說賠兩、三萬人民幣，現在又說賠六、七萬人民幣。雖然他不是在公司去世的，但我們覺得他去世和之前長期高強度夜班工作有一定關聯。」

工作 猝死 汽車

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