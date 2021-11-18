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貴州父手機被玩到充不了電 氣到把8歲女兒從7樓推下

中國新聞組／綜合報導
貴州有一父親，因手機被玩到充不了電，竟氣到把八歲親生女兒從七樓推落。圖為示意圖。（Getty Images）
貴州有一父親，因手機被玩到充不了電，竟氣到把八歲親生女兒從七樓推落。圖為示意圖。（Getty Images）

貴州一名父親日前因為手機被八歲的女兒玩到無法充電，竟無情將親生女兒從七樓窗台推落，女兒摔到一樓地面的水桶上，幸運生還，但仍全身多處受傷；該名父親被以故意殺人罪判處六年有期徒刑。

據新民晚報報導，來自貴州的洪波濤有三段婚姻，他的現任妻子程瑩表示，2012年生下女兒欣欣後，洪波濤便沉迷賭博、四處借錢，還因向妻索錢不得而頻繁爭吵，甚至拿刀恐嚇。親人和鄰居也都對洪波濤印象不佳，指他性情頑劣、遊手好閒、嗜酒成性，連洪母都直言，洪波濤的首任妻子便是被他「打跑的」。

2020年8月11日，程瑩離家上班後，洪波濤和女兒欣欣一同待在家中。判決書顯示，經審理查明，下午2時多，洪波濤讓欣欣幫他手機充電，但欣欣發現手機充不進電，洪波濤就在喝醉酒的狀態下，憤而將女兒從七樓家中的廚房窗台推落，導致欣欣摔到一樓地面的水桶上。

據報導，欣欣墜樓後，洪波濤沒有馬上前去查看，是堂姊聽到欣欣的呼救聲後趕來才致電程瑩，趕緊報警並將欣欣送院治療。

洪波濤被逮後辯稱對女兒墜樓不知情，指他在手機充不進電後，只說「充一下就會有電了」便去睡覺，直至被警察叫醒。

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