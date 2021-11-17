男師出軌同事 女友公開證據：家長放心把學生交禽獸？

男老師范某已有一份5年的感情，但女友在無意間卻發現了范某和同校的女老師李某的曖昧關係。（取材自網易新聞／育學筆談）

近日有網友爆料，江蘇常熟海虞某高中化學男老師范某已經有一個交往五年、論及婚嫁的女友，卻和同校的語文女老師李某發展曖昧關係，兩人的聊天紀錄被范某女友公開在網路上，瞬間掀起熱烈討論，認為為人師表，這樣的行為簡直是毀三觀。

育學筆談報導，范某與女友原計畫明年2月份結婚，可是女友無意間發現了范某和同校的女老師李某的曖昧關係，從聊天記錄來看，內容讓人臉紅心跳，其中他們自己也用到了一個關鍵詞「勾引」，可見並非是一般性關係，兩人已經有了實質性的出軌行為，讓范某的女友無法接受。

在情緒失控後，范某的女友直接用范某的手機 將聊天紀錄發到了朋友圈，出軌證據曝光。范某的女友還說，范某的朋友圈中還有更多骯髒的話，范某女友說，范某的朋友圈中不僅有好友和同事，還有大量學生家長，「家長看到這些高能信息不知道作何感想？」女友傷心表示，自己在男方沒錢沒房時依然願意嫁給他，並且付出許多，沒想到男友還是出軌了，「現在婚也結不成了，想知道家長真的放心能把學生交給這樣一個禽獸嗎？」

據報導，圍觀的網友也都紛紛表示，兩位老師的聊天的確挺毀三觀的，完全突破了自己對中學老師的認知，雖說感情的事情不好說，但這種言行還是過於瘋狂了一點。

事件在網路發酵，隨後又出現一張疑似是范某在學校群中的公開回應，他強調自己和女友是在10月1日吵架後分手，然後才和李老師在一起的，並承認這一段時間和前女友依然有聯繫，並沒有斷絕關係，范某還稱自己和前女友已經徹底斷絕了來往，接下來會對李老師負責，並且也會對自己的感情生活進行檢討，認為自己沒有以身作則，樹立榜樣，對兩個女人造成了傷害，道歉並保證以後會自我約束。