出身農家…殉職消防員正準備結婚 女友獨自守靈

陳建軍的家屬已經祭拜了遺體，其女朋友還曾獨自到殯儀館祭拜，並執意要守靈。（取材自極目新聞）

安徽亳州市蒙城縣女子跳樓輕生案，因救人而殉職的消防員陳建軍，是淮南市鳳台縣毛集鎮大橋村人。出生於一個普通的農村家庭，父母都是靠務農和打零工為生，家裡還有一個10歲左右的妹妹。更讓人痛心的是，陳建軍三個月後就要退出消防救援隊伍，準備回家結婚了。

極目新聞報導，大橋村村委會陳副主任表示，陳建軍的父母和親戚13日都已經趕到蒙城去了，家裡還有一位80多歲的奶奶，還不清楚老人家是否已知道孫子殉職的事兒。「 這孩子十八、九歲就出去當兵了，由於從事消防工作 非常忙，每年回來的次數很少。」他惋惜地說。

陳副主任表示，雖然見到陳建軍的次數不多，但在他的印像中，陳建軍是一個踏實勤奮的孩子。

據了解，陳建軍的遺體當日凌晨零時許被送到了殯儀館，陳建軍的家屬從老家趕來後，第一時間來到了殯儀館，情緒崩潰。殯儀館工作人員表示，當晚6點多的時候，陳建軍的女朋友獨自來到殯儀館，執意要為陳建軍守靈。工作人員表示，她在值班室門口站了許久，最終獲准隔望了一眼遺體後，最後被工作人員勸走了。

殯儀館工作人員還表示，輕生的女子是外地人，她的家人還未到殯儀館。