宣布關停300家門店後 海底撈擬募資自救

關停300家門店後，海底撈擬募資自救。(取材自海底撈官網)

宣布關閉300家門店後僅一周，海底撈就拋出了配股融資 計畫自救。海底撈12日公告，公司將以先舊後新方式，配售1.15億股，所得款項淨額約為23.37億港元(約19.1億人民幣、2.9億美元)。受上述消息影響，海底撈12日開盤大跌，公司股價 收盤報20.2港元/股，下跌9.01%。

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中國證券報報導，海底撈公告顯示，公司、賣方及配售代理於12日訂立協議，以每股股份20.43港元的配售價，按悉數包銷基準配售1.15億股現有股份。

公告顯示，此次配售賣方為一家在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，其全部股本由UBS Trustees (B.V.I。) Limited作為Rose Trust的受託人全資擁有。 Rose Trust成立於2018年8月22日，是由舒萍作為信託成立人及保護人以其本身、張勇及其家族為受益人所成立的全權信託。

截至本月12日，賣方持海底撈現有已發行股本約7.53%。在配售事項及認購事項完成後，賣方持股降至7.37%。

通過此次配股，海底撈所得款項淨額約為23.37億港元。對於募資用途，海底撈稱，其中30%用於提升供應鏈管理和產品開發能力，30%用於償還銀行貸款 融資，40%用於集團營運資金及一般企業用途。

在上述配股募資消息發布後，海底撈大跌，公司收盤股價報20.2港元/股，總市值為1103億港元。

值得關注的是，在上述融資計畫發布之前，海底撈剛剛宣布閉店計畫。11月5日，海底撈在香港聯交所公告稱，將於2021年12月31日前逐步關停300家左右經營未達預期門店。