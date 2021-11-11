身家80億的B站女副總裁李旎 驚爆嫁給小11歲UP主

B站副總裁李旎和B站UP主「老壇胡說」被指結婚了。(取材自微博)

有網友10日爆料稱，35歲的B站副總裁李旎和24歲的B站UP主「老壇胡說」，已經在上海養雲安曼酒店舉辦了婚禮。消息一經曝光引發全網熱議。前者資產高達80億元人民幣(約12.5億美元)，位列2021胡潤女富豪榜單103位，後者是B站百大UP主，這兩者的結合可謂是話題性十足。

網易報導，「老壇胡說」是B站美食 區、生活區UP主，粉絲246萬。曾在2019年和2020年連續兩年獲得B站百大UP主稱號。

有網友爆料稱，B站副總裁李旎和B站UP主「老壇胡說」結婚了。(取材自微博)

「老壇胡說」參與錄製過多期「變形兄弟」節目。回顧老壇此前的視頻，會發現在8月，他就曾透露過自己跟老婆的故事，可惜視頻只是以動畫與歌曲的形式表達，並沒有透露出太多的訊息。

自此以後，老壇也曾透露過將要退圈的事情，當時很多粉絲都不太理解他這樣的行為，事業蒸蒸日上，為何會選擇退圈呢？老壇6日再次更新視頻，公布自己結婚的消息，直到這時大家才明白他為什麼會選擇退圈，但哪怕到此時，「譚嫂」是誰？依然是一個問號。

10日在虎撲論壇上突然有網友曝光了一張疑似「老壇胡說」結婚的現場照片，同時還曝光了新娘正是目前B站副總裁李旎的消息。該消息一經曝光便被廣泛傳播，另外也有更多「老壇胡說」結婚的照片被曝光出來，其中新娘赫然便是副總裁李旎。

有網友爆料稱，B站副總裁李旎和B站UP主「老壇胡說」結婚了。(取材自微博)

快科技報導，百科資料顯示，李旎於2014年和陳睿一起加入B站，是B站副董事長兼營運長(COO)，負責平台業務的整體運營、內容生態建設、商業化及戰略投資 、市場品牌等。

曾有報導稱，李旎也是近兩年B站一系列爆款背後的製造者。包括B站跨年晚會、「後浪」、「風犬少年的天空」、拿下英雄聯盟S賽連續三年中國 獨家直播版權等等。

2021年2月，李旎入選「福布斯中國」評選的2021年度「中國傑出商界女性榜」及「商界女性創新力十人」榜單。

在「2021胡潤全球白手起家女富豪榜」中，李旎以80億元資產，排名103位。

據報導，有消息指出，「老壇胡說」與李旎的婚姻並不是公司高管看中UP主這樣的韓劇戲碼，其實倆人早就相識。目前，該消息並未得到B站官方的證實，同時「老壇胡說」與李旎本人也並未對此發表聲明，因此消息真實性還需要進一步考證。