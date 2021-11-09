3子女被拐 湖南夫婦堅持賣牛肉26年 「這是回家線索」

分離26年，夫婦倆終於與雙胞胎兒子相見。(取材自瀟湘晨報)

1995年9月13日，湖南永順一對賣牛肉的鄒姓夫婦的二女兒以及一對雙胞胎兒子在玩耍時被人拐走，從此杳無音訊。 兩人尋子26年，終於在2021年11月5日與雙胞胎兒子賴男、林男相見。四人在認見會上哭成一團，一家人抱在一起久久不願鬆開。

瀟湘晨報報導，1995年9月13日，湖南永順的鄒男6歲的二女兒和兩個4歲的雙胞胎兒子在橋邊玩耍時沒了蹤影。據公安 調查，三個小孩疑似被一個20幾歲的男子用糖果哄騙，帶上了一輛三輪車，三輪車可能往龍山的方向往開去。

26年來，夫婦倆去過很多地方，廣東、浙江、內蒙古、天津、遼寧、北京等地都去過多次，但三個小孩的音訊如石沉大海。

2021年，隨著「團圓行動」的開展，通過全國打拐DNA 系統血樣比對，民警發現鄒男與廣東林男的血樣信息相似度高達99.24%，二人極有可能存在血緣關係。經DNA比對，最終確認了兩人的父子關係。

認親後合影。(取材自瀟湘晨報)

賴男與林男兄弟兩人均已結婚生子，在5日認親現場上，他們分別帶著自己的妻子、孩子來到了永順縣公安局。

兩人雖是雙胞胎，但哥哥賴男更像父親，臉型幾乎和鄒男一模一樣，弟弟林男稍微胖一點，圓潤一點，更像母親一些。分離26年後再相見，四人擁抱哭成一團，

報導指出，鄒姓夫婦倆之前就一直在鎮上賣牛肉，26年來，兩人一直沒改行，只為走失的兒女能記住父母的職業，循著這條線索回家。

鄒某自從有了手機 後，號碼一直沒變過，因為此前貼在尋人啟事上的聯繫方式就是這個號碼，鄒某怕公安民警和走失的兒女聯繫不上自己，手機號一直用到現在。

「現在他們所期望的，就是早點找到二女兒。」民警說。