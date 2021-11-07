被裁詆毀 日MUJI遭判賠北京無印良品30萬元

圖為上海淮海路上一家日本MUJI無印良品門店。（記者林則宏／攝影）

中日兩家「無印良品」商標之爭的第二輪，日本 MUJI無印良品又輸了。北京 市朝陽區人民法院近日一審判決，日本MUJI無印良品因一份聲明涉嫌貶損北京無印良品商譽，必須賠償經濟損失人民幣30萬元（約4.6萬美元），並公開聲明以消除影響。

南方都市報報導，中日兩家企業過去就曾因「無印良品」商標纏訟四年，最終日本MUJI無印良品被中國 法院認定侵權成立而敗訴。2019年11月日本MUJI無印良品就此發布公開聲明。結果這份聲明引發雙方又一輪官司。

報導稱，日本MUJI無印良品成立於1980年。2005年4月，日本MUJI無印良品進入中國，目前由無印良品（上海）商業有限公司運營。中國的「無印良品」商標2001年4月由海南南華實業貿易公司註冊，核定使用範圍為第24類棉織品、毛巾、毛巾被等商品。

2004年，該商標被轉讓給北京棉田公司。2011年7月，北京棉田公司註冊「無印良品」商標，授權北京無印良品公司使用。

中日企業「無印良品」商標之爭始於2015年。因認為日本MUJI無印良品在生產、銷售的毛毯、床罩等商品使用「無印良品」構成商標侵權，北京棉田公司和北京無印良品公司將日本MUJI無印良品背後兩家公司告上法院。

2019年11月，北京高院認定日本MUJI無印良品侵權成立，判決日本MUJI無印良品賠償原告經濟損失，並發布聲明以消除侵權影響。結果，日本MUJI無印良品的聲明引發雙方新一輪糾紛。

該聲明稱，在中國範圍內，日本MUJI無印良品在毛巾、床罩等商品類別的一部分，被其他公司搶註商標，不能使用「無印良品」商標，但錯誤使用了該商標。

因聲明中「搶註」兩字，北京棉田公司認為，這份聲明足以導致公眾認為棉田公司係「不法之徒」。為此，以商業詆毀為由，將日本MUJI無印良品背後的兩家公司再度告上法院。北京市朝陽區人民法院近日判決日本MUJI無印良品的聲明貶損北京棉田公司商譽，構成商業詆毀。