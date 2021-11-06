最健康婚鬧… 霸氣新娘舉40公斤槓鈴 深蹲20下

網路瘋傳婚鬧影片，一位新娘接受好友的挑戰，現場舉起40公斤重的槓鈴做深蹲。（視頻截圖）

婚禮當中不時有玩新郎、新娘的環節，目的大多為了增添氣氛，而非刻意刁難。中國 近日流傳婚鬧片段，好友為了「惡整」新娘，竟準備一個40公斤重的槓鈴，挑戰她現場負重做深蹲，更承諾每做一下將給予100元人民幣（約15.6美元）。新娘聞言化身女漢子，輕鬆背起槓鈴做出20下深蹲，反令好友嚇得急忙叫停。

來源：YouTube

香港01報導，網路流傳片段，居於山東煙台市的曲姓女子日前與男友舉辦婚禮，大婚之日好友當然不會放過惡整機會，竟然準備了一個40公斤重的槓鈴「鬧一下她」，要求她現場負重做深蹲。

曲姓新娘表示，自己一向有健身 習慣，不過籌備婚禮的過程非常忙碌，「結婚前一陣子不怎麼鍛鍊了」，因此的友人便想到這方法「報復」一下她。為了保持婚禮的喜慶氣氛，朋友出動銀彈攻勢，要求新娘負重做深蹲，以十下起跳，每一下可獲得100元。

沒想到新娘即使沒練習仍保持體能，輕輕鬆鬆便背起槓鈴做了20下深蹲，更打算繼續做下去，反嚇得友人連忙叫停。最終新娘的霸氣舉動讓她賺得2000元，事後她更笑稱感到「有點遺憾，我覺得我還能做得更多」，又甜蜜稱新郎雖然一直在幸災樂禍，但事後也有上陣。

影片被上傳至網上後引來熱議，不少網友大讚這種充滿歡樂的惡整更適合於婚禮出現，「這比惡俗婚鬧，好玩1000倍」、「辦喜事就玩這些不行嗎」。也有人開玩笑稱日後要有樣學樣，「讓我來行嗎？不吹牛，我可以直接做深蹲到讓他破產 」、「現在真的是沒有一點才藝和身體質素都不敢結婚了」。