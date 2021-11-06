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拒退十多萬元「打賞」網紅「豫北女保安」遭粉絲殺害

中國新聞組／北京6日電
豫北駕校趙姓女保安拍短視頻走紅後，兼職直播和招學員。（視頻截圖）
豫北駕校趙姓女保安拍短視頻走紅後，兼職直播和招學員。（視頻截圖）

河南網紅「豫北女保安」近日被粉絲殺害的消息引發關注，二人疑因打賞款問題發生爭執，隨後該粉絲將女網紅殺害。目前，疑犯已被警方拘捕。

綜合媒體報導，今年33歲的「豫北女保安」姓趙，來自河南輝縣，已是兩個孩子的母親，其主要工作為在駕校擔任保安，因拍攝短視頻而走紅網路，兼職直播和招學員，其中不乏有粉絲在她的直播間「打賞」送禮物。

「豫北女保安」是在未告知家人的情況下，與一名「榜一粉絲」（即是粉絲榜中打賞最多的）相約酒店見面。

據了解，該「榜一粉絲」曾在直播間打賞「豫北女保安」十多萬元人民幣，但之後有所後悔希望退還。二人便因打賞款問題發生爭執，隨後「榜一粉絲」將「豫北女保安」殺害。

事發之時，「豫北女保安」的丈夫並不在身邊而是在外地出差，聽到妻子遇害的消息後，他希望能夠嚴懲兇手。據了解，目前疑犯已被輝縣警方拘捕，輝縣警方亦已啟動屍檢工作，案件正在進一步調查中。

來源：youtube

「豫北女保安」在豫北駕校上班後，在閒暇之餘接觸到了直播平台。為了給學員拍攝學車小視頻，同時也展示自己的才藝，她很快成為了一名網紅，截止她遇害身亡時，粉絲已經達到了36.9萬人。

對於趙某的去世，駕校報名中心一位工作人員表示，「她是咱們學校的人，我們也沒有義務說什麼啊。可以諮詢業務，但這不屬於業務範圍。」

對於「豫北女保安」遭遇不測，她的許多粉絲都表示感到非常意外，太可惜了：「老老實實退款不就躲過一劫？」一位粉絲表示：女保安在直播的時候說自己是單身。

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