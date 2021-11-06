「不當謀利」男結婚收同事禮金被檢報 公司逼離職

陽先生稱，他和妻子在重慶舉辦了婚禮後沒多久，就被公司以收受禮金涉嫌謀取不正當利益，要求他把同事禮金全部退還。（視頻截圖）

28歲的陽先生是重慶一家兒童用品公司的監察員，今年中秋節假期期間，他和妻子在當地舉辦婚禮，邀請親朋好友吃酒席。沒想到幾天後，陽先生的領導通知他，稱有同事舉報他邀請同事參加婚禮，涉嫌謀取不正當利益，要求他把同事禮金全部退還。

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河南 商報報導，陽先生被告知時整個懵了，但他還是按照要求將禮金全部退還，沒想到總公司資產保護中心又發來文件，並在全公司進行通報，內容是監察員陽先生在婚禮期間違反公司監察組織紀律，邀請重慶分公司共23人，接收禮金4389元，對他做出內部警告處分，調離重慶分公司。

陽先生感到非常委屈，他說自己邀請了23位同事，有16位是重慶分公司各個門店的負責人，剩下幾位是他們部門的同事，一共收了禮金4000多塊錢，人均還不到200塊錢。且他邀請的同事都是相處了至少兩年以上的，邀請是出於情分，絕非是利用監察員的職務謀取不正當利益。

據報導，陽先生隨後發郵件給公司的相關部門，對處罰提出了異議，希望公司撤回處罰，但公司方面沒有回覆他的訴求，建議他離職。陽先生接受這個提議，但他要求在離職之前，公司必須恢復他的名譽，把處罰郵件撤回，因為自己沒有違紀。

陽先生說，公司的這份處罰對於他以後事業發展有一定的影響，自己清白的進入公司，也希望能夠清白的離開。對此，該公司尚未有回應。