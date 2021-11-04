複製誠品模式 網紅書店「言几又」爆發不出工資欠貨款

言几又言几又爆經營危機，圖為西安旗艦店。（取材自21世紀商業評論）

台灣 誠品登陸後繼無力，大陸的文化地標「 言几又」也被曝發不出工資、拖欠貨款，傳經營危機；言几又是這幾年「網紅書店 」的一個側影，它的困境有標誌性意義，凸顯大型實體書店面臨的真正問題了。

雷達財經報導，言几又離職員工在微博爆料稱，被拖欠了5個月工資，和大半年的社保，因此希望通過發帖，讓言几又直面合理訴求。

爆料不只一兩人，另有數人反應，言几又公積金只扣不繳，「8月離職的，現在都11月了，還不補繳。」

言几又離職員工在微博爆料稱被拖欠月工資。（取材自雷達財經）

中國2013年實體書店遭遇關店潮，從台灣引進的誠品書店掀起新風潮，商業模式被視為創新經典，複製了方所、言几又、鐘書閣等網紅書店。不料，近兩年疫情 重創，對以體驗環境為賣點的新零售書店，沒了流量就意味著沒有了收入，而成本卻不會減少，所謂的文化地標相繼關店。

其中，言几又的命名是取自漢字的設計的設，拆寫就是言几又。報導指出，言几又的欠薪情況比較普遍，從疫情開始就存在，成都、鄭州、上海和北京的店都有。

報導還指，實際上言几又拖欠的不止員工工資，不少供應商也被欠貨款數個月到一兩年不等。

知乎平台上，有供應商大吐苦水，透露和言几又合作了4年，被拖欠貨款3年。作為供應商，他們向言几又提供產品，對方銷售後扣掉部分利潤，再付貨款。

言几又的前身是「今日閱讀」書店，第一家店2006年開在成都紫荊社區，起初以租書、販賣雜誌和流行讀物為主。2010年後今日閱讀轉向複合業態，一個門店有30%圖書+60%咖啡館+10%創意產品，不到兩年便收回了成本。後來在上海成立言几又品牌管理有限公司，控股超20家子公司，這些子公司分布在各省市，開店高峰期有逾60家書店。