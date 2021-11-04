我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

複製誠品模式 網紅書店「言几又」爆發不出工資欠貨款

記者戴瑞芬╱北京4日電
言几又言几又爆經營危機，圖為西安旗艦店。（取材自21世紀商業評論）
言几又言几又爆經營危機，圖為西安旗艦店。（取材自21世紀商業評論）

台灣誠品登陸後繼無力，大陸的文化地標「 言几又」也被曝發不出工資、拖欠貨款，傳經營危機；言几又是這幾年「網紅書店」的一個側影，它的困境有標誌性意義，凸顯大型實體書店面臨的真正問題了。

雷達財經報導，言几又離職員工在微博爆料稱，被拖欠了5個月工資，和大半年的社保，因此希望通過發帖，讓言几又直面合理訴求。

爆料不只一兩人，另有數人反應，言几又公積金只扣不繳，「8月離職的，現在都11月了，還不補繳。」

言几又離職員工在微博爆料稱被拖欠月工資。（取材自雷達財經）
言几又離職員工在微博爆料稱被拖欠月工資。（取材自雷達財經）

中國2013年實體書店遭遇關店潮，從台灣引進的誠品書店掀起新風潮，商業模式被視為創新經典，複製了方所、言几又、鐘書閣等網紅書店。不料，近兩年疫情重創，對以體驗環境為賣點的新零售書店，沒了流量就意味著沒有了收入，而成本卻不會減少，所謂的文化地標相繼關店。

其中，言几又的命名是取自漢字的設計的設，拆寫就是言几又。報導指出，言几又的欠薪情況比較普遍，從疫情開始就存在，成都、鄭州、上海和北京的店都有。

報導還指，實際上言几又拖欠的不止員工工資，不少供應商也被欠貨款數個月到一兩年不等。

知乎平台上，有供應商大吐苦水，透露和言几又合作了4年，被拖欠貨款3年。作為供應商，他們向言几又提供產品，對方銷售後扣掉部分利潤，再付貨款。

言几又的前身是「今日閱讀」書店，第一家店2006年開在成都紫荊社區，起初以租書、販賣雜誌和流行讀物為主。2010年後今日閱讀轉向複合業態，一個門店有30%圖書+60%咖啡館+10%創意產品，不到兩年便收回了成本。後來在上海成立言几又品牌管理有限公司，控股超20家子公司，這些子公司分布在各省市，開店高峰期有逾60家書店。

言几又爆經營危機，圖為長春吉林店。（取材自微博）
言几又爆經營危機，圖為長春吉林店。（取材自微博）

書店 台灣 疫情

上一則

3歲童景區撒尿遭踹 母與路人互毆竟墜深崖

下一則

狼師猥褻15幼女200次 妻眼中的「好老公」被判死緩

延伸閱讀

網紅「理科太太」美台婚姻傳生變 憔悴出庭打離婚官司

網紅「理科太太」美台婚姻傳生變 憔悴出庭打離婚官司
與經紀公司股權糾紛？網紅李子柒助理：顛倒黑白

與經紀公司股權糾紛？網紅李子柒助理：顛倒黑白
嘆被抹黑 建制派網紅撤反林鄭連任聯盟

嘆被抹黑 建制派網紅撤反林鄭連任聯盟

父親靈前擺拍惹議 網紅：父親會為我感到自豪

父親靈前擺拍惹議 網紅：父親會為我感到自豪

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明
一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？

一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？