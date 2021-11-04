遭馬利武裝分子擄4月 3中國人逃脫 軍方誇「勇敢善戰」

在西非國家馬利被綁架近4個月的三名中國公民，已自行逃脫。（取材自推特）

西非國家馬利（Mali）境內武裝衝突頻傳，軍方表示7月起遭武裝分子擄走4個月的三位中國 公民已經成功脫困。軍方聲明中透露，該三名中國公民是自行策劃逃脫，如今身體狀況尚佳，並大讚他們「勇敢善戰」。

香港01報導，事發在當地時間7月17日，武裝分子攻擊距離西南部城鎮卡瓦拉（Kwala）55公里的一處營建工地，身分不明的槍手劫持三名來自COVEC公司的中國公民與2名來自ATT公路建設公司的毛裡塔尼亞人。武裝分子不僅劫持車輛及人質，又毀掉起重機、自卸貨車等設備。

馬利軍方聲明指出，三名中國人是自行策劃逃脫，於10月31日成功脫困。軍方地面部隊與空中部隊在1日找到他們的位置，展開聯合救援行動，這次救援所以成功，得力於「匿名善心人士」的協助。

據報導，COVEC全稱為中國海外工程有限責任公司，是中國中鐵股份有限公司旗下全資子公司，主要從事國際工程承包、對外經援、境外實業投資 、勞務輸出和進出口貿易等。事發後，中國駐馬利大使館 官網曾經發布通告，提醒在馬利的中國公民要注意人身安全，直言當地安全形勢錯綜複雜，搶劫、襲擊等事件時有發生。

中國外交部發言人汪文斌2日的記者會亦有就事件作出回應，指中國政府高度重視中方企業3名員工在馬利遭綁架事件，感謝馬利和有關國家政府為安全營救中方人員所做的努力和支持。