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藥企28億無故遭質押 渤海銀3人被捕 追誰在幕後搞鬼

中國新聞組╱北京3日電
渤海銀行南京分行曾發現銀行挪動企業存款28億人民幣，到一家完全不相關的公司，並且作質押擔保。（取材自微博）
渤海銀行南京分行曾發現銀行挪動企業存款28億人民幣，到一家完全不相關的公司，並且作質押擔保。（取材自微博）

渤海銀行28億元人民幣（約4.37億美元）存款在企業儲戶不知情的情況下，被質押擔保一事持續發酵。目前，據江蘇省相關部門初步調查發現，這些辦理貸款擔保質押業務材料上的印鑑都涉嫌偽造。據知情人士透露，渤海銀行南京分行營業部總經理助理管鵬程目前已失聯。記者致電管鵬程個人電話及公司座機電話，均未能接通。

央廣網報導，今年8月，江西知名藥企濟民可信集團意外發現，旗下兩家子公司山禾藥業與恆生製藥存入渤海銀行南京分行的28億元存款在企業不知情的情況下遭到質押，並為第三方公司華業石化提供融資擔保。

據濟民可信消息，事件暴露後，渤海南京分行營業部總經理助理管鵬程登門拜訪，給出解決方案。報導指出，令人詫異的是，竟然建議濟民可信繼續用山禾藥業5億元存款，為華業石化從渤海銀行貸款提供存單質押。他還告誡稱，如果濟民可信不做擔保，華業石化逾期後，銀行還是會拿濟民可信的存單代付。若濟民可信選擇報警，公司28億元存單將全部凍結，存單和錢都拿不走。

據悉，由於8月25日華業石化有5億元貸款到期未還，渤海南京分行從濟民可信子公司的存款中強行畫扣4.5億元（另外5000萬元從華業石化帳面餘額畫走），濟民可信另有23億元仍處於質押狀態。

報導稱，濟民可信相關人員透露，濟民可信在11月下旬，將陸續有三筆存款到期，存款總額為8億元。他們非常擔心在這筆存款在到期的時候，不僅可能取不出來，還可能再次被銀行強行畫扣。

涉事雙方均稱已向警方報案，但案件尚未有最新進展。外界認為，若渤海銀行確實存在濟民可信所述情形，則該銀行或涉嫌挪用資金罪或違法發放貸款罪。另有消息稱，渤海銀行南京分行有3名相關員工本月2日被抓，其中，該分行的營業部總經理助理管鵬程被刑拘。

報導稱，濟民可信相關負責人透露，按照原來的計畫，在存入渤海銀行南京分行的33億元中，一部分將用於旗下兩家子公司流動資金，另一部分用於研發新冠病毒特異性中和抗體注射液及相關項目建設。

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