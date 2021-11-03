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寧夏男發狗警察表情包洩不滿 被關9天 警：侮辱職業

中國新聞組╱北京3日電
寧夏男子群組發狗頭表情包被指辱警。（抖音視頻截圖）
寧夏男子群組發狗頭表情包被指辱警。（抖音視頻截圖）

寧夏一名男子因為對社區疫情管控不滿，在微信群中發布「狗頭表情包」，被認定侮辱員警構成尋釁滋事，因此遭到行政拘留9天。此事引發議論後，官方表示，已關注到網路輿情並介入處理。

澎湃新聞報導，寧夏吳忠青銅峽市的李姓男子因對社區疫情管控不滿，日前在330餘人的微信群組中發布了一張戴警帽、手持狗狗公安證件的「狗頭表情包」，事後被警方指侮辱員警構成尋釁滋事，結果他遭到行政拘留9日。

此事引發網友議論。有人認為，僅憑表情包就被認定侮辱員警太過上綱上線，表情包只是一種表達幽默的方式。

報導引述吳忠市相關部門表示，已關注到網路輿情，公安和宣傳部門已經介入處理，有工作人員在負責該事件，具體情況暫不便透露。

根據青銅峽市公安局的發文，10月30日晚間當地派出所民警接到民眾檢舉，有人在微信群裡面發送侮辱警察的訊息，於是派出所迅速組織警力進行調查。

警方將李姓男子傳喚至派出所，他對在微信群裡侮辱警察的違法事實「供認不諱」。根據治安管理處罰法，青銅峽市公安局對李男給予行政拘留9日的處罰。不過，這篇文章已被刪除。

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