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Netflix拍「三體」才公布首批演員 就遭批沒中國味

中國新聞組╱北京30日電
Netflix公布《三體》劇集版首批演員陣容後引起網民熱議。（取材自微博）
Netflix公布《三體》劇集版首批演員陣容後引起網民熱議。（取材自微博）

串流平台Netflix近日公布由劉慈欣所著的中國暢銷科幻長篇小說《三體》劇集版的首批12名演員陣容，絕大部分並非亞裔演員，慘遭中國網民批評：「沒有一點中國味」。

香港01報導，Netflix版《三體》計畫今年11月起拍攝，將在中國、英國等地取景，料明年8月殺青，2023年初有望上線。值得一提的是，曾執導《七月與安生》、《少年的你》的香港導演曾國祥，將執導該劇的第一集，並將擔任聯合監製。

然而消息一出，旋即引發部份中國網民的質疑陣容名單中絕大部分人不是亞裔面孔，與原著人設有較大出入，憂慮這會令《三體》「變味」；不過也有人認為中國的IP（知識產權）走向國際也是不錯的。

報導指出，網民紛紛表示，「建議當成另外一個故事就行」「又要變成外國人拯救世界了？」「作為一部中國小說，劇版卻沒有一點中國味，那還能叫《三體》嗎？」但也有人表示，「沒關係，國際版和國內版拍好了都拿到檯面上比較就可以了。」

還有網民提出「有那麼多好的華人演員為什麼不用呢？鞏俐章子怡姜文陳道明你為什麼不請他們來呢？中國人能不能拍一部中國人自己的《三體》。」

此外，而由於《三體》是科幻題材，與青春片的題材及內容皆大相徑庭，故曾國祥能否駕馭亦一度引發網民質疑。

報導稱，《三體》是中國作家劉慈欣於2006年5月至12月在《科幻世界》雜誌上連載的一部長篇科幻小説，出版後成為中國最暢銷的科幻長篇小説之一。小説的英文版獲得美國科幻奇幻作家協會2014年度「星雲獎」提名，並榮獲2015年雨果獎最佳小説獎。截至2015年底，《三體1》的英文版在全球銷量已超過11萬冊，並有5個版本的實體書在國際市場上發行。2019年，《三體》日文版發售當天，就立刻登上了日本亞馬遜文藝作品銷量榜第一，一周內加印了10次。

《三體》由劉慈欣創作。（取材自微博）
《三體》由劉慈欣創作。（取材自微博）

中國 亞裔演員 香港

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